Мнение: Социопортрет стрелка с Лубянки — «идеальное пушечное мясо»

Тут не будет всяких там фоток, которыми сейчас пестрит интернет. Только некоторые личные размышления о стрелке на основе данных, что о нём уже опубликовали в СМИ.

Короткая вырезка из РБК:

— Стрелку было 39 лет;

— В армии не служил;

— Образование, предположительно, высшее. Окончил Российскую академию правосудия. Предположительно, был слушателем курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в Высшей школе экономики;

— Предположительно, был зарегистрирован как ИП в 2014 году. В ЕГРЮЛ среди видов его деятельности указана работа в сфере права и консультирование по вопросам коммерции и управления. В апреле 2015 года Манюров прекратил работу в качестве ИП;

— Работал охранником;

— Нет жены, детей, каких-либо постоянных отношений тоже нет;

— Куча оружия дома. По меньшей мере 5 стволов и сотни патронов.

Что здесь видно?

Учился, учился, да ничего не получилось из его учёбы. Работа охранником — это вряд ли то, о чём мечтает человек, окончивший Российскую академию правосудия. Да и попытка начать предпринимательскую деятельность, пусть и из раздела «бла-бла-бла», тоже указывает на немалые запросы и желания человека.

Вместе с тем, ничего не добился, ничего не достиг. И к 39 годам у него абсолютно ничего не было. Только совместная жизнь в квартире с матерью. Которая, судя по репликам в СМИ, весьма авторитарная особа.

При этом, на мой взгляд, из той куцой инфы, что просачивается в СМИ можно сделать вывод о том, что инфантильность — отличительная черта этого стрелка.

Такие люди не склонны видеть своей вины в той ситуации, в которой они находятся. У них всегда виноват «кто-то» или «что-то». А «правильное» направление для «мести» всегда сможет подсказать кто надо…

Не просто же так его мать сказала:

«В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски»

Евгений Блок

Источник: Конт

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