Медики рассказали, на какие проблемы может указывать цвет выделений из носа

22.12.2019, 1:04, Разное

В большинстве случаев выделения из носа прозрачные и бесцветные, но иногда люди замечают, что они приобретают оттенок или мутнеют. По словам медиков, такие изменения не всегда безопасны и «сигнализируют» о проблемах в организме или развитии заболеваний.
Если носовые выделения прозрачные, то повод для беспокойства отсутствует, но так могут проявляться начинающаяся простуда, аллергия или реакция на сухой и холодный воздух. Помутнение является признаком вирусной инфекции, а также это происходит под воздействием алкоголя, кофе или чая. Жёлтый цвет выделений из носа укажет на бактериальную инфекцию. К примеру, при простуде всё начинается с прозрачного насморка, а когда в борьбу вступают клетки иммунной системы, которые после «проделанной работы» смываются слизью, то оттенок меняется вплоть до зелёного. Последний является признаком того, что организм не справляется с болезнью.

Красный или розовый цвет – знак кровоточивости после простуды. Коричневый появляется после вдыхания грязи, а чёрный может указывать на грибковую инфекцию. Медики рекомендуют не игнорировать насморк, промывать нос специальными растворами и обязательно увлажнять воздух в помещении.



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