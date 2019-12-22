Полицейского застрелили в Саратове

В Саратове лейтенант полиции, получивший огнестрельное ранение, скончался в больнице, сообщили в региональном главке МВД.
В МВД сообщили, что госпитализированный полицейский «скончался от обильной кровопотери», передает РИА «Новости».
Как рассказали в главке, 28-летний сотрудник ППС остановил двух мужчин. Один из них выстрелили в полицейского.
Задержаны «двое граждан 1979 и 1987 годов рождения», изъят «предмет, похожий на пистолет». Открыто уголовное дело по статье о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Местное информационное агентство «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник сообщало, что полицейский пытался задержать подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
20 декабря охранник «Транснефти» пострадал в перестрелке у нефтепровода под Санкт-Петербургом.
19 декабря в центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Жертвами стали два сотрудника правоохранительных органов.
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