В Мурманской области подростки после дискотеки избили двоих полицейских

В городе Апатиты Мурманской области после дискотеки подростки подрались с полицией. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Экипаж ППС вызывали к городскому дворца культуры, так как молодые люди шумели на его крыльце, мешая жителям окрестных домов. Подростки оказали сопротивление: одного из полицейских повалили на землю, другого несколько раз ударили по голове. К ДК были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в итоге в отдел доставили девять подростков, четверых подозревают в нападении на патрульных. По данным «Мурманского вестника», один из пострадавших — стажер полиции.
Областной Следственный комитет сообщил, что начал проверку инцидента.
Татьяна Брицкая
собкор в Заполярье
Источник: Новая газета
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