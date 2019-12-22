В Мурманской области подростки после дискотеки избили двоих полицейских

22.12.2019, 0:55, Разное

В городе Апатиты Мурманской области после дискотеки подростки подрались с полицией. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Экипаж ППС вызывали к городскому дворца культуры, так как молодые люди шумели на его крыльце, мешая жителям окрестных домов. Подростки оказали сопротивление: одного из полицейских повалили на землю, другого несколько раз ударили по голове. К ДК были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в итоге в отдел доставили девять подростков, четверых подозревают в нападении на патрульных. По данным «Мурманского вестника», один из пострадавших — стажер полиции.

Областной Следственный комитет сообщил, что начал проверку инцидента.

Татьяна Брицкая
собкор в Заполярье

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американское агентство S&P Global Platts Analytics рассказало, какие есть варианты для продолжения строительства «Северного потока – 2» после решения швейцарской Allseas остановить работы из-за санкций США. Агентство пишет, что РФ нужно «искать альтернативные суда и подрядчиков», которые могли бы завершить работы в водах Дании, передает ТАСС. S&P считает наиболее вероятным претендентом трубоукладочную баржу «Фортуна» (АО […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика