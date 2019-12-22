Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак прокомментировал возможность прямых поставок российского газа на Украину.

По его словам, «после новогодних праздников поговорим и на эту тему». Стороны договорились, что «рассмотрят возможность». Конкретная дата переговоров не назначена.

«Мы легкие на подъем», – приводит его слова РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Газпром и «Нафтогаз» достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину.





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