В Сомали возле отеля прогремел взрыв, погибли семь человек

В Сомали 21 декабря в результате взрыва возле отеля в городе Галькайо в районе Мудуг погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Более 30 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Большинство пострадавших – сомалийские военнослужащие.

Официальные лица сообщили агентству, что террорист-смертник пытался проникнуть в гостиничный комплекс, но когда его не пустили устроил взрыв возле пикапа военнослужащих.

Исламистская военизированная группировка «Аль-Шабаб» не комментировала инцидент. Она контролирует некоторые участки региона, но Галькайо находится вне ее власти. Исламисты из этой группировки пытаются захватить власть, чтобы создать свое государство.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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