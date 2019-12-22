«История – не очень надежный советник». Пристайко ответил на слова Путина об «исконно русских территориях»

К истории обращаются тогда, когда других аргументов нет, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что в состав Украины входят «исконно русские территории».

Об этом сообщает «Укринформ».

«История – не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то «исконные территории», всегда постигает плохой финал», – сказал глава МИД Украины в комментарии агентству.

Пристайко подчеркнул, что Украина – независимое государство, границы и территориальная целостность которого признаны всеми странами мира и защищены международным правом.

«И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории – то так тому и быть», – добавил он.

Путин 19 декабря заявил, что во время создания Советского Союза Украине были переданы «исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения». «Все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине», – сказал Путин. По его словам, это «наследие государственного строительства» лидера большевиков Владимира Ленина.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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