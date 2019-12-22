Инсайдеры выяснили, как назовут первый внедорожник Ferrari

22.12.2019, 0:04, Разное

Несколько дней назад инсайдеры распространили информацию о том, что первый внедорожник Ferrari с новым названием все же появится на рынке. Дебют данной модели состоится не ранее 2021 года.
По словам сотрудников Ferrari, автомобиль получит название Purosangue. Во время разработчики специалисты были вдохновлены моделью Roma GT. Что касается официального представления, то оно состоится не ранее 2021 года. В интервью СМИ ведущий технолог итальянского автоконцерна Майкл Литерс перечислил главные особенности транспортного средства. Во-первых, будут применены две разные архитектуры – с передним и задним расположением мотора.

Во-вторых, разработчики уделят особое внимание модификации с передним расположением силовой установки, ведь с такой платформой выйдет как минимум 2-3 автомобиля. Главная цель в разработке машины – облегчить управление и аэродинамику, что можно считать прорывом, уверены в компании.



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