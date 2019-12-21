В Минске на митинг за интеграцию с РФ пришли только журналисты

20 декабря в Минске (Беларусь) прошла акция в поддержку углубленной интеграции с Россией, на которую не пришел никто, кроме журналистов. Об этом сообщает «Радио Свобода«.

Акция началась в 12:00 в пятницу, но на Октябрьскую площадь кроме нескольких человек никто не явился.

Отмечается, что еще 11 декабря обращение «левопатриотичных общественных объединений Беларуси, которые создают координационный совет «Единство» было направлено в Администрацию президента Александра Лукашенко.

Один из организаторов митинга, лидер общественного объединения «Бессмертный полк» Валерий Драко заявил журналистам, что мероприятие не состоится из-за того, что заявление в исполком якобы не успели подать.

Также в Twitter на странице «DW на русском» было опубликовано короткое видео, на котором видно, что площадь практически пуста.

Вот как выглядит акция в поддержку интеграции Беларуси с Россией в Минске. Заявку на митинг направляли руководители "левопатриотических общественных объединений" Беларуси. Кроме журналистов на акцию никто не пришел. Видео нашего корреспондента pic.twitter.com/naBfvXQQiq

— DW на русском (@dw_russian) December 20, 2019

Напомним, вечером 20 декабря несколько тысяч человек вышли в Минске на протест против углубленной интеграции с Россией.

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