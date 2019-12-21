Ангелина Вовк получила предложение руки и сердца от радиоведущего, который моложе ее на 25 лет

Ангелина Вовк умеет удивлять как никто другой! Телеведущая получила предложение руки и сердца от своего друга, ведущего программы «Винил» на радио Эхо Москвы и историка музыки Михаила Куницына. Информацию Вовк подтвердила «КП», отметив, что предложение хотя и получила, но о свадьбе «еще размышляю». Разница в возрасте у пары составляет 25 лет: Ангелине — 77, а Михаилу — 52.
Михаил Куницын и Ангелина Вовк
Ангелина Вовк была замужем дважды. С Геннадием Чертовым, диктором Центрального телевидения, она прожила 16 лет. А со вторым мужем — чешским художником и архитектором Индржихом Гецем — они жили «на две страны» с 1982 по 1995 год.
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