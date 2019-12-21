«Снова будет мамой»: подросший живот Топурии стал сенсацией

21.12.2019, 23:51, Разное

Не так давно стало известно о романе певицы с
дипломатом и бизнесменом Львом
Деньговым. По словам знаменитости, с новым избранником она познакомилась на
вечеринке. В тот день Кети и Лев обменялись телефонами, с тех пор парочка на
связи буквально 24 на семь.

Влюбленные вовсю строят планы на будущее. Топурия и Деньгов
собираются съехаться, однако с этим пока сложно: артистка живет с мамой,
родительница присматривает за дочерью знаменитости от прошлых отношений
Оливией.

Между тем поклонники очень рады, что певица обрела личное
счастье. Звезде желают скорейшего замужества и еще детишек. Фанатам не терпится
увидеть любимицу в подвенечном наряде. Возможно, именно поэтому они так взволновались
из-за появившегося в Сети видео.

Ролик с выступлением артистки появился в одном из фанатских инстаграм-аккаунтов.
Звезда стоит на сцене облаченная в черно-белое свободное платье.
Интернет-обывателям показалось, что у Кети Топурии заметен растущий животик.

«Блин.Я конечно не могу знать,но кажется Кети снова будет
мамой.НЕ ЗНАЮ..! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)», «Кэти беременна? Или мне кажется?)», «Вот
я тоже думаю мамкой станет второй раз🙏🏻», – рассуждают теперь поклонники Кети Топурии.



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