«Снова будет мамой»: подросший живот Топурии стал сенсацией

Не так давно стало известно о романе певицы с

дипломатом и бизнесменом Львом

Деньговым. По словам знаменитости, с новым избранником она познакомилась на

вечеринке. В тот день Кети и Лев обменялись телефонами, с тех пор парочка на

связи буквально 24 на семь.

Влюбленные вовсю строят планы на будущее. Топурия и Деньгов

собираются съехаться, однако с этим пока сложно: артистка живет с мамой,

родительница присматривает за дочерью знаменитости от прошлых отношений

Оливией.

Между тем поклонники очень рады, что певица обрела личное

счастье. Звезде желают скорейшего замужества и еще детишек. Фанатам не терпится

увидеть любимицу в подвенечном наряде. Возможно, именно поэтому они так взволновались

из-за появившегося в Сети видео.

Ролик с выступлением артистки появился в одном из фанатских инстаграм-аккаунтов.

Звезда стоит на сцене облаченная в черно-белое свободное платье.

Интернет-обывателям показалось, что у Кети Топурии заметен растущий животик.

«Блин.Я конечно не могу знать,но кажется Кети снова будет

мамой.НЕ ЗНАЮ..! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –

Прим. ред.)», «Кэти беременна? Или мне кажется?)», «Вот

я тоже думаю мамкой станет второй раз🙏🏻», – рассуждают теперь поклонники Кети Топурии.

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