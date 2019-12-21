«Снова будет мамой»: подросший живот Топурии стал сенсацией

Не так давно стало известно о романе певицы с
дипломатом и бизнесменом Львом
Деньговым. По словам знаменитости, с новым избранником она познакомилась на
вечеринке. В тот день Кети и Лев обменялись телефонами, с тех пор парочка на
связи буквально 24 на семь.
Влюбленные вовсю строят планы на будущее. Топурия и Деньгов
собираются съехаться, однако с этим пока сложно: артистка живет с мамой,
родительница присматривает за дочерью знаменитости от прошлых отношений
Оливией.
Между тем поклонники очень рады, что певица обрела личное
счастье. Звезде желают скорейшего замужества и еще детишек. Фанатам не терпится
увидеть любимицу в подвенечном наряде. Возможно, именно поэтому они так взволновались
из-за появившегося в Сети видео.
Ролик с выступлением артистки появился в одном из фанатских инстаграм-аккаунтов.
Звезда стоит на сцене облаченная в черно-белое свободное платье.
Интернет-обывателям показалось, что у Кети Топурии заметен растущий животик.
«Блин.Я конечно не могу знать,но кажется Кети снова будет
мамой.НЕ ЗНАЮ..! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)», «Кэти беременна? Или мне кажется?)», «Вот
я тоже думаю мамкой станет второй раз🙏🏻», – рассуждают теперь поклонники Кети Топурии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Италии археологи завершили раскопки древнего города Остии. Они обнаружили на территории храм Митры, который был построен 1600 лет назад. Сооружение прекрасно сохранилось под землей, а также поведало ученым о культе бога, которому поклонялись римские воины. Митра всегда был связан с мистериями, а потому храмы всегда строились в таких местах, поражая воображение верующих людей своим […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Вымокшую и продрогшую Сябитову бросили в лесу без еды / 1 ноября
- В деле MH17 появились доказательства причастности к трагедии Шойгу и директора ФСБ РФ / 14 ноября
- Рецепт для воскресного завтрака: сырники, панированные в овсяных хлопьях / 8 декабря
- Вадим Манукян: «Представлять Россию на «Евровидении» может протеже Лепса Александр Панайотов» / 21 декабря
- Алена Водонаева прокомментировала развод Лолиты Милявской / 12 ноября
- Развенчан миф о самой модной диете / 28 ноября
- Мнение: Идентификация / 14 декабря
- «Не тупи, не будь лохом!» Савченко внезапно обратилась к Зеленскому / 11 ноября