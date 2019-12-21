Во Львовской области 15 человек отравились в ресторане

21.12.2019, 23:42, Новости дня

Во Львовской области 15 человек отравились в ресторане. У большинства пациентов обнаружили сальмонеллу энтеридис. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации.

По состоянию на 20 декабря 14 человек остаются в больнице, а один на амбулаторном лечении.

Пациенты были госпитализировали в центральную городскую больницу Борислава в течение 11-12 декабря. Они жаловались на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боли в животе и частый жидкий стул.

Пациенты сообщили врачам, что 8-10 декабря посещали ресторан «РАТ», где заказали пиццу, салат «Цезарь» и другие блюда.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Италии археологи завершили раскопки древнего города Остии. Они обнаружили на территории храм Митры, который был построен 1600 лет назад. Сооружение прекрасно сохранилось под землей, а также поведало ученым о культе бога, которому поклонялись римские воины. Митра всегда был связан с мистериями, а потому храмы всегда строились в таких местах, поражая воображение верующих людей своим […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика