Во Львовской области 15 человек отравились в ресторане. У большинства пациентов обнаружили сальмонеллу энтеридис. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации.
По состоянию на 20 декабря 14 человек остаются в больнице, а один на амбулаторном лечении.
Пациенты были госпитализировали в центральную городскую больницу Борислава в течение 11-12 декабря. Они жаловались на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боли в животе и частый жидкий стул.
Пациенты сообщили врачам, что 8-10 декабря посещали ресторан «РАТ», где заказали пиццу, салат «Цезарь» и другие блюда.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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