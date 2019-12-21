Составлен список продуктов, которые помогают быть энергичными

21.12.2019, 23:30, Новости дня

Исследователи заявили, что огромное количество продуктов, которые люди употребляют в пищу, не способствуют пополнению запаса энергии. Наиболее полезными были определены бананы, зеленый чай, семена чиа и орехи.

Принято считать, что единственным возможным способом пополнить запас энергии является употребление кофе. Данный напиток действительно является бодрящим, но также его частое употребление приводит к проблемам со здоровьем. В рамках недавно проведенного исследования ученые определили, что также помочь пополнить запас энергии способны и другие продукты, среди которых банан, семена чиа, зеленый чай и орехи. Все они содержат огромное количество полезных веществ и витаминов, которые помогают бороться с вялостью и усталостью.

Так, например, всего две столовые ложки семян чиа содержат 24 грамма углеводов и более 4800 граммов противовоспалительных и полезных для сердца жирных кислот омега-3.



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