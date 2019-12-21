ГБР завершило расследование о конфликте между экс-нардепом и главой территориальной общины

21.12.2019, 23:30, Новости дня

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование возможных хулиганских действий народного депутата восьмого созыва, проинформировал в Telegram глава ГБР Роман Труба.

Он сообщил, что экс-депутату передали для ознакомления материалы производства. После этого следователи передадут в суде обвинительный акт.

Труба не назвал имени бывшего нардепа, но сообщил, что речь идет об инциденте, который произошел в июле 2019 года в поселке Любеч Черниговской области.

«Народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в селе Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения. В конце сентября этого года нардепу сообщили о подозрении», – написал Труба.

В июле 2019 года у экс-нардепа Максима Микитася произошел конфликт с председателем Любечской объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком. Пинчук сообщал, что после инцидента с Микитасем вынужден был обратиться в больницу.

ГБР начало расследование по факту хулиганских действий нардепа, 24 сентября Микитасю сообщили о подозрении в хулиганстве.

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября ВАКС рассмотрел апелляцию САП и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, и 25 октября он вышел из СИЗО.

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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