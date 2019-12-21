Эксперты: Жалость и любовь можно обозначить одним словом

В ходе масштабного исследования ученые выяснили, что в некоторых языках любовь и жалость обозначаются одним словом.

На протяжении длительного периода времени эксперты анализировали значения слов, которые используются для описания эмоций на более чем 200 языках. Так им удалось обнаружить ряд культурных особенностей. Например, слово «ханиси» на языке ротуманцев относится как к любви, так и к жалости. Всего специалисты проанализировали эмоциональные слова из 2474 языков, относящихся к 20 основным языковым семьям. Особенно внимательно исследователи изучали слова, которые использовались для описания сходных понятий.

Нередко слова, используемые для передачи хороших или же плохих чувств, отличались друг от друга. Во многих индоевропейских языках «беспокойство» и «гнев» обозначались одним и тем же словом.

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