Известно, как активность детей индейцев отражается на их трате калорий

Американские научные специалисты определили, что очень активный образ жизни не способствует трате большего количества калорий детям индейцев. Тем не менее, выяснилось, что у них выше базовый уровень обмена веществ.

Нередко основной причиной проблемы лишнего веса являются слишком низкая физическая активность. Поэтому эксперты рекомендуют постоянно много двигаться и в целом вести активный образ жизни. Однако до сегодняшнего дня до конца не известно, как именно в человеческом организме распределяются энергетические траты. Ученые из Университета Дьюка изучили детей индейцев, чтобы понять, как расходуются их калории, ведь они ведут очень активный образ жизни и постоянно находятся в движении. Так были проанализированы данные 44 детей.

В итоге выяснилось, что их затраты были гораздо ниже, чем у детей, которые жили в городе и вели менее активный образ жизни. Предполагается, что причина в активности иммунной системы.

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