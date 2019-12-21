Известно, как активность детей индейцев отражается на их трате калорий

21.12.2019, 23:30, Новости дня

Американские научные специалисты определили, что очень активный образ жизни не способствует трате большего количества калорий детям индейцев. Тем не менее, выяснилось, что у них выше базовый уровень обмена веществ.

Нередко основной причиной проблемы лишнего веса являются слишком низкая физическая активность. Поэтому эксперты рекомендуют постоянно много двигаться и в целом вести активный образ жизни. Однако до сегодняшнего дня до конца не известно, как именно в человеческом организме распределяются энергетические траты. Ученые из Университета Дьюка изучили детей индейцев, чтобы понять, как расходуются их калории, ведь они ведут очень активный образ жизни и постоянно находятся в движении. Так были проанализированы данные 44 детей.

В итоге выяснилось, что их затраты были гораздо ниже, чем у детей, которые жили в городе и вели менее активный образ жизни. Предполагается, что причина в активности иммунной системы.



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