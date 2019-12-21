ВАКС избрал меру пресечения экс-министру промышленной политики из-за незаконного получения компенсации за жилье

Высший антикоррупционный суд 21 декабря избрал меру пресечения экс-министру промышленной политики, нардепу VIII созыва из-за незаконного получения 738 тыс. грн компенсации за жилье. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Источник «Українських новин» сообщал, что речь о бывшем нардепе от Оппозиционного блока Дмитрии Колесникове. В суде не называют имя подозреваемого.

Согласно решению следственного судьи, бывший парламентарий должен внести залог в размере 750 тыс. грн. Его подозревают в нарушении ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Суд обязал экс-нардепа сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро о смене места проживания или работы, удерживаться от общения со свидетелями по данному делу и сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые предоставляют право на выезд из Украины.

17 декабря НАБУ сообщило ему о подозрении. По версии следствия, экс-нардеп скрывал, что у него есть свое жилье в столице и получал компенсацию расходов на съем номера в гостинице «Киев».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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