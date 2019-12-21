Обнаружена связь между уровнем тревоги и сном

21.12.2019, 23:14, Новости дня

В ходе недавно проведенного исследования специалисты выяснили, что сон тесно связан с тревожностью. В эксперименте приняли участие 18 здоровых взрослых добровольцев.

Долгое время эксперты занимались поисками доказательств своего предположения относительно того, что сон и тревожность связаны друг с другом. Затем было принято решение провести ряд экспериментов, чтобы убедиться в достоверности данного предположения. Всего в экспериментах приняли участие 18 добровольцев. В рамках первой экспериментальной сессии участники выспались, а утром им демонстрировали видеоролики, вызывающие не самые приятные эмоции. А во время второй экспериментальной сессии участникам показывали данные видеоролики после ночи бодрствования.

После анализа тестов на тревожность оказалось, что бессонные ночи способствовали повышению уровня тревоги.



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