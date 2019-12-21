Ученые нашли еще одну причину остановки сердца

Группа экспертов поделилась результатами недавно проведенного исследования, в ходе которого изучались причины внезапной смерти от остановки сердца.

В ходе проведенного исследования специалисты сумели провести анализ генов 600 человек, которые погибли от остановки сердца, а также еще 600 человек, которые не имели проблем со здоровьем. Ученые сконцентрировали свое внимание на 49 генах, ответственных за возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Так стало известно, что именно эти гены являются причиной возникновения любой из четырех причин внезапной смерти. Среди них отмечены были слабое сердце с нарушенной насосной функцией, сердечный приступ, нарушение в ритме сердцебиения, а также разрыв в главном кровеносном сосуде.

Кроме того, исследователи обнаружили, что такой «смертельный» набор генов встречается лишь у одного процента людей.

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