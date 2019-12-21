Лавров заявил о попытке Макрона победить русофобию в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается изменить русофобские настроения в ЕС, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Русофобия зашкаливает», – приводит слова Лаврова ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Лавров подчеркнул, что «агрессивное, шумное русофобское меньшинство» направляет политику и НАТО и ЕС, необходимо изменить эту ситуацию.
По мнению министра, Макрон и «целый ряд других лидеров» входящих в НАТО и ЕС государств предпринимают попытки добиться изменения отношения к Москве.
Летом Макрон после встречи с российским лидером Владимиром Путиным опубликовал в Facebook пост на русском языке о вере «в Европу от Лиссабона до Владивостока».
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