Александр Васильев поделился советами по выбору наряда для встречи Нового года

Отечественный историк моды, коллекционер и телеведущий Александр Васильев не понаслышке знает о всех трендах грядущего года. Искусствовед поделился советами по выбору наряда для встречи Нового 2020 года.

По словам Александра Васильева, главным условием при выборе одежды для праздничной ночи станет соблюдение «правильной» цветовой гаммы. В наступающем году, к примеру, модным будет синий цвет. Историк моды советует женщинам выбирать платья, жакеты, костюмы или блузы названного оттенка. Ещё одна рекомендация – накладные плечи в нарядах, что также является модной тенденцией наступающего года.

Мужчинам Александр Васильев также советует в Новый год надеть что-то синее. Это не обязательно должен быть костюм. В данном случае достаточно лишь дополнения в виде галстука-бабочки или шейного платка нужного тона. Небольшой аксессуар особенно выигрышно будет смотреться в паре с белоснежной рубашкой, считает телеведущий.

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