Мнение: Маченые

Это от слова «мачо» — агрессивный, прямой человек. В испанском, правда, еще и привлекательный. Но в современном русском политическом словаре этот оттенок потерялся.

На первый взгляд, история шутера, палившего в ФСБ, кажется каким-то противоречием – «едрила», почитатель НОД, путинец и вдруг! На тебе» Стрельба по ФСБ!

Но это противоречие – видимое. Как у шутера «снесло крышу» — отдельная тема. Но то, что по ФСБ пришел палить именно сторонник нынешней власти, а не оппозиционер, – не случайность.

Потому что стрелок – клиент пропаганды, для которой «мачо» — идеал. Много дет госпропаганда транслирует в общество ненависть, злобу, агрессию. В разных формах, на разном материале. В новостях, сериалах, ток-шоу скабеевых и соловьевых. Это усваивается зрителями. А дальше все уже зависит от конкретных обстоятельств.

Вероятно, те, кто ТВ не смотрит – куда более здоровые в психическом отношении люди, чем взлохмаченные многолетними скандалами и злобой зрители ТВ. И уж куда менее склонные к силе, как единственному способу решения мировых и российских проблем.

Среди оппозиционеров, которые не смотрят ТВ, есть люди разные. Но они обладают важным отличие от «маченых» через телевизор соотечественников.

В них никто целенаправленно, через средства массовой информации не формирует идеал, образ человека, у которого главное достоинство – сила. Нет у оппозиционных интеллигентов такого даже близко.

Кстати, самый подходящий вид спорта для этого образа – микс-файт. Недаром он так расцвел в России. И Путин его полюбил. Как же! Мочить на ринге почти без правил! Хрясь по мордам, кровяка брызгами- и в партер! Так и в политике замочил пенсионеров возрастом! Это – кайф!

📸: микс-файтер Федор Емельяненко и Путин.

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Источник: СерпомПо

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