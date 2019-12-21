Конец газовой войны с Россией: Отзыв иска на $12 млрд и контракт на 5 лет: Все подробности газовых договоренностей

Российский «Газпром» после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским «Нафтогазом» новый контракт на транзит газа. Его заключили на 5 лет с возможностью продления еще на 10.

Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а России – избавиться от арбитражных исков.

Подробнее о договоренностях между сторонами читайте в материале OBOZREVATEL.

О чем договорились:

— Россия заплатит 2,9 млрд долларов;

— транзит на 5 лет с возможностью продлить;

— минимальный транзит — 65 млрд куб.м первый год и 40 млрд куб.м каждый следующий год;

— тариф на транспортировку (то, что РФ платит Украине) будет расти;

— Украина откажется от дальнейших исков против «Газпрома».

Россия пошла на уступки, но взамен новых пунктов

«Газпрому» удалось добиться отказа Украины от дальнейших судов, снижения объемов транзита. Правда, вместе с тем «Нафтогаз», как заявил на брифинге 21 декабря министр энергетики Алексей Оржель, постепенно сможет повысить тариф на транзит и получит 2,9 млрд долларов по уже выигранным искам.

«Есть четкое понимание – тариф определенным образом должен быть увеличен. Российская сторона подтверждает, что мы работаем по европейским методологиям. Нет никаких злоупотреблений. Откровенно – мы сделали невозможные вещи», – заявил Оржель.

«Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» – соглашение на бронирование мощностей.

Кроме того, Украина гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифов, добавил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«В соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству «Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон», – сказал Миллер.

Когда подпишут документы

Документы для продления транзита природного газа через территорию Украины с 1 января 2020 года должны быть подписаны до 29 декабря, сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина».

«Мы должны подписать все до 29 декабря, чтобы с 1 января продолжался транзит», – сказал он на пресс-брифинге в Киеве в субботу.

От транзита газа зависят поставки в Украину

Российский «Газпром» через Украину поставляет свой газ в страны ЕС. Но само голубое топливо мы покупаем не у РФ, а у европейцев. «Нафтогаз» отказался от прямых контрактов с РФ из-за давления со стороны страны-агрессора. Вместо этого происходят реверсные закупки. Проще говоря, европейские компании заключают контракт с «Газпромом» и покупают голубое топливо и для Украины.

Напомним, что прошлый 10-летний контракт заканчивается в следующем году 1 января. Он предусматривал прокачку 90 млрд кубометров газа в год. Изначально в «Нафтогазе» скептически относились к возможности продления договора на транзит и были готовы к его прекращению.

В 2019 году «Газпром» платил $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км. В октябре Киев поднял этот тариф до $3,21. Эта цена не понравилась российскому газовому монополисту и там ее назвали очень высокой.

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