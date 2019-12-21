Джоан Роулинг вернула себе статус самого высокооплачиваемого писателя мира по версии Forbes

21.12.2019, 22:57, Новости дня

Джоан Роулинг вернула себе лидерство в списке самых высокооплачиваемых писателей мира по версии Forbes. Автор книг о Гарри Поттере в 2019 году получила доход в $92 млн.

Второе место в списке занял победитель прошлого года Джеймс Паттерсон с доходом в $70 млн. В 2018 году книга «Президент пропал», которую он написал в соавторстве с Биллом Клинтоном, стала бестселлером.

Мишель Обама замыкает тройку лидеров с доходом примерно в $36 млн. Она и ее муж, бывший президент США Барак Обама, в 2017 году получили аванс в размере $65 млн за две книги.

Как отмечает Forbes, все показатели доходов приведены за период с 1 июня 2018 года до 1 июня 2019 года. Суммы указаны до вычета налогов, а также без учета вознаграждений агентов, менеджеров и юристов.



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