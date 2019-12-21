В Гватемале 20 человек погибли в результате аварии

В Гватемале по меньшей мере 20 человек погибли в результате аварии 21 декабря. Об этом сообщает El Periodico.
Рано утром пассажирский автобус столкнулся с грузовиком с прицепом в департаменте Сакапа. Предварительно, причиной аварии считают превышение скорости водителем фуры, который поворачивал навстречу автобусу.
По словам очевидцев, водитель грузовика был пьян и пытался скрыться с места аварии.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Италии археологи завершили раскопки древнего города Остии. Они обнаружили на территории храм Митры, который был построен 1600 лет назад. Сооружение прекрасно сохранилось под землей, а также поведало ученым о культе бога, которому поклонялись римские воины. Митра всегда был связан с мистериями, а потому храмы всегда строились в таких местах, поражая воображение верующих людей своим […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Настя Ивлеева раскрыла секрет удачного замужества с иностранцем / 22 октября
- НЛО пролетел прямо возле самолёта, интригующее видео / 8 ноября
- Мнение: Почему замолчали свидетели / 17 ноября
- Мнение: Удлинение плацкарта, контроль за водителями и расширение возможностей дронов / 28 ноября
- Ученые из США и Канады рассказали о признаках приближающейся смерти / 31 октября
- Владимир, я уже «замахался» обращаться к тебе: Ярош призвал силовиков не выполнять приказы / 30 октября
- Анджелина Джоли посетила с детьми магазин уцененных вещей в Испании / 30 октября
- Проверки на еврейство для заключения брака. Комментарии раввинов / 26 ноября