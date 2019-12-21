В Гватемале 20 человек погибли в результате аварии

В Гватемале по меньшей мере 20 человек погибли в результате аварии 21 декабря. Об этом сообщает El Periodico.

Рано утром пассажирский автобус столкнулся с грузовиком с прицепом в департаменте Сакапа. Предварительно, причиной аварии считают превышение скорости водителем фуры, который поворачивал навстречу автобусу.

По словам очевидцев, водитель грузовика был пьян и пытался скрыться с места аварии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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