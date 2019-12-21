США обиделись на Россию и Китай за отказ спасать террористов в Сирии

Глава Госдепа Майкл Помпео осудил решение РФ и Китая наложить вето на предложенный Западом проект резолюции СБ ООН по Сирии.

Он заявил, что вето Москвы и Пекина «постыдно», так как принятие документа могло бы «обеспечить жизненно необходимой помощью около 4 млн сирийцев». Как подчеркнул Помпео, «Россия в 14-й раз, а Китай в восьмой раз провалили это решение».

В Вашингтоне отметили, что РФ и Китай решили поддержать «младшего партнера в Дамаске». При этом, по версии США, под угрозой оказались «жизни миллионов ни в чем не повинных сирийцев», передает ТАСС.

Помпео утверждает, что альтернативы «трансграничным поставкам ООН нет».

«Нет альтернативы тому, чтобы накормить миллионы сирийцев, пока сирийский режим не прекратит войну против собственного народа», – сообщил госсекретарь, добавив, что «трансграничная помощь ООН» должна сохранится до тех пор, пока президент Сирии Башар Асад «не возьмет на себя ответственность по обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа к каждому нуждающемуся сирийцу».

Американская сторона подчеркнула свою приверженность оказанию «помощи голодным и перемещенным лицам, в которой они нуждаются, вне зависимости от того, где они живут».

Напомним, Совет безопасности ООН отказался поддержать проект резолюции РФ по трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

В пятницу Россия наложила вето на предложенную Западом резолюцию СБ ООН по Сирии, предполагавшую оставить три трансграничных перехода. До этого РФ и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию Германии по Идлибу.

Бельгия, Германия и Кувейт предлагали призвать к прекращению огня в Идлибе, но Россия и Китай призвали не распространять его на операции против террористов. РФ заявила, что цель проекта резолюции ФРГ, Бельгии и Кувейта – спасти террористов.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Италии археологи завершили раскопки древнего города Остии. Они обнаружили на территории храм Митры, который был построен 1600 лет назад. Сооружение прекрасно сохранилось под землей, а также поведало ученым о культе бога, которому поклонялись римские воины. Митра всегда был связан с мистериями, а потому храмы всегда строились в таких местах, поражая воображение верующих людей своим […]