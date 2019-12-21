Мнение: В Магадане открыли памятник Сталину

Еще один памятник Сталину появился в России. Теперь и в Магадане, что весьма иронично. Магадан и Сталин, вместе веселей.

Директор порта "Весьма" самолично установил у рыбного порта бюст Сталина, даже местное отделение КПРФ узнало об этом пост-фактум.

Постамент конечно атас, но видимо мужик очень торопился к 140-й годовщине со дня рождения. Что тут сказать, главное внимание.

Подробнее о местных оценках роли Сталина здесь http://vesma.today/news/post/12270-v-magadane-ustanovil-byust

Стоит отметить, что в Красноярске https://regnum.ru/news/2811973.html и Челябинске https://chel.aif.ru/society/predlozhenie_ustanovit_pamyatnik_stalinu_vyzvalo_spory_sredi_chelyabincev внесены предложения об установке в этих городах памятников Сталину к 9 мая 2020 года.

Так как какой-то внятной государственной политики по поводу увековечивания Сталина нет, население занимается этим снизу самостоятельно в рамках доступного понимания и ресурсов. В результате, каждый год появляются новые памятники Сталину в самых разных и порой весьма неожиданных местах.

Сегодня прошла акция "2 гвоздики товарищу Сталину". Как фото-отчет выйдет, выложу в блоге.

Источник: Colonel Cassad

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