Киев обещал снизить стоимость отопления после подписания контракта с Газпромом

21.12.2019, 22:19, Новости дня

Контракт с Газпромом позволит правительству Украины снизить стоимость коммунальных услуг, сообщил глава украинского кабмина Алексей Гончарук.

Как сообщил Гончарук в Facebook, для «украинского бизнеса и украинцев» соглашение с российской стороной «означает, что этой зимой цена на газ расти не будет». В результате власти Украины смогут «снизить цифру платежки за коммунальные услуги и за отопление».

По словам главы правительства Украины, поскольку тариф определяется по европейским правилам, «независимый регулятор посчитает, сколько нужно платить украинскому оператору».

Напомним, подписан протокол, определяющий договоренности по транзиту российского газа через Украину. Договоренности прокомментировали вице-премьер Дмитрий Козак и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.



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