НАБУ сообщило о подозрении в госизмене директору госпредприятия «Безопасность»

20 декабря сотрудники Национального антикоррупционного бюро сообщили директору Украинского центра «Безопасность» о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в сентябре-ноябре 2017 года подозреваемый из корыстных побуждений сговорился с замминистра экономического развития и торговли, чтобы поспособствовать заключению договора с иностранной компанией Gray Fox Logistics. В НАБУ отметили, что таким образом фирма получила оборонный заказ на изготовление и поставку полуавтоматизированной линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм с комплексом ЗИП.

По мнению следователей, госслужащие понимали, что у компании нет возможней выполнить заказ, однако все равно обеспечили заключение договора.

Следствие установило, что в результате этого Gray Fox Logistics в мае 2018 года получила от государственной компании «Артем» предоплату в размере $8,29 млн (в 2018 году это было 214,27 млн грн). По состоянию на декабрь 2019 года иностранная фирма не выполнила условия контракта.

В НАБУ подчеркнули, что таким образом была сорвана реализация выполнения государственного оборонного заказа и созданы условия для неполного и несвоевременного обеспечения армии боеприпасами.

Бывшего замминистра экономического развития и торговли Украины Юрия Бровченко в связи с подозрением в госизмене задержали 22 октября. 23 октября его арестовали с правом внесения залога в размере 3,4 млн грн. Позднее Киевский апелляционный суд снизил залог для Бровченко до 570 тыс. грн. и 20 ноября он вышел из СИЗО.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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