Актер Олег Васильков назвал причину трагедии на перевале Дятлова

Олег Васильков, снявшийся в сериале «Перевал Дятлова», назвал истинную причину произошедшей на Урале трагедии. Соответствующий пост актер разместил в микроблоге Instagram.

На фото Васильков запечатлен с коллегами – Андреем Добровольским и Петром Федоровым, сыгравшими представителей органов. Автор поста исполнил роль руководителя поискового отряда Бориса Слобцова, наткнувшегося на брошенную палатку.

Васильков рассказал, что на Урале витает мистическая атмосфера, поэтому режиссеры решили снимать сериал на Алтае. Снимок сделан два месяца назад. В фильме отрабатывается версия со сходом снежной лавины, так как теория о пришельцах – выдумка, запущенная для привлечения туристов.

«Снятая нами история имеет отдаленное отношение к перевалу Дятлова. Во время съемок были определенные сложности. Площадка находилась в 15 километрах от нашего места проживания, поэтому каждый день мы добирались до нее на снегоходе или тракторе. Я вообще приехал в те края в шортах, а там всего плюс 5 градусов. Это еще раз доказывает, что в кино могут работать только самоотверженные люди, готовые даже на Марсе жить в палатках», — цитирует «ЭГ» Василькова.

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