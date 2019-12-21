Альфред Кох: «Как вам эта дуся?..»

Характерно, что единственная претензия Путина к Ленину состоит в том, что Ленин выбрал конфедеративную модель государства, а надо было оставить прежнюю, унитарную.

Путин особо отметил, что Сталин был против, но его Ленин нагнул (Ленин был главнее).

Это все. Больше претензий нет.

Государственный переворот и вооруженный захват власти, бессудные казни сотен тысяч (если не миллионов) заложников, сепаратный мир с врагом, зверское подавление крестьянских восстаний с расстрелом детей и женщин, конфискация почти всей собственности и даже посевного зерна, спровоцированный Лениным чудовищный голод, унесший миллионы жизней — все не в счет.

Претензия только по неверно (с точки зрения Путина) выбранной модели государственного устройства.

Похоже, он даже забыл, что и поныне управляемая им страна — это федеративная республика…

Как вам эта дуся? При том, что он беспрерывно читает всем подряд свои лошадинные лекции по всемирной истории им. отца Тихона Шевкунова. И, типа, искренне считает себя крупным специалистом в ней.

Уж во всяком случае он не может не знать про идейное обоснование Лениным массового террора как вполне допустимого орудия при захвате и удержании власти. И про соответствующую большевистскую практику…

Ну, собственно никто не сомневался, что эта часть ленинского наследия вполне Путину симпатична. Но зачем же так откровенно это демонстрировать? Или мало ты свое звериное рыло нам уже показывал?

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