Швейцарская компания заморозила участие в «Северном потоке-2» из-за санкций США

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве «Северного потока-2» из-за санкций США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании 21 декабря.

В Allseas уточнили, что работа по прокладке трубопровода «Северный поток-2» заморожена из-за принятия закона об оборонном бюджете США (NDAA), который содержит санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, по которому российский газ должен доставляться в Германию.

Как отметили в Allseas, ожидаются дальнейшие разъяснения от американского правительства.

«В ожидании принятия Закона о разрешении на государственную оборону (NDAA) Allseas приостановила свою деятельность по прокладке трубопровода Nord Stream 2. Allseas продолжит работу, в соответствии с положениями законодательства о ликвидации, и ожидает инструкции, включающей необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа США», — говорится в заявлении.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что готовность Москвы подписать с Киевом долгосрочный контракт о транзите была связана с санкциями, которые США собираются утвердить за строительство «Северного потока-2».

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