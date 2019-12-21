«Мы виноваты»: Познер расписался за грехи России перед Украиной

Известный российский телеведущий Владимир Познер заявил, что в конфликте между Россией и Украиной виновата именно Россия.

Об этом телеведущий сказал во время встречи в московском ресторане «Жеральдин», которая состоялась в начале декабря. Видео с мероприятия было опубликовано на официальном Youtube-канале «Познер Online»

Так, Познер признался, что его покорил президент Украины Владимир Зеленский:

«Чем меня покорил Зеленский? Он, обратившись к чиновникам Украины, сказал: «Не надо вешать мой портрет у себя в кабинетах, повесьте портреты своих детей. Когда вы будете подписывать какие-то документы – смотрите на них». Я думаю: «Вот замечательно думает человек». Прям покорил».

«Я не сомневаюсь в том, что он хочет выйти из того состояния, в котором сейчас находится Украина. И он хочет нормализовать отношения с Россией. Но он не хочет быть мальчиком для битья. Он не хочет быть младшим братом. Он не хочет, чтобы мы считали: «Ну, Украина…что-то там возникает». Он хочет быть на равных. И другого способа общаться с Украиной нет», — убежден Познер.

Также телеведущий рассказал, кто виноват в конфликте между Россией и Украиной. И разнес российскую пропаганду за то, как она отнеслась к Владимиру Зеленскому после его победы на президентских выборах.



«Так все случилось, что мы долго не будем близки с Украиной. Это я вам гарантирую. Они не забудут. Может возникнуть вопрос: «А что, мы виноваты?» Я считаю, что во многом да. Наша политика по отношению к Украине была ошибочной. Теперь есть возможность выйти из этого состояния», – считает Познер.

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