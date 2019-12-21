В Конго спустя два месяца нашли черный ящик рухнувшего Ан-72

В Конго обнаружили черный ящик самолета Ан-72, который был зафрахтован администрацией президента страны и разбился 10 октября в провинции Санкуру. Об этом сообщает издание Actualite.

Власти Конго рассчитывают, что обнаружение бортового самописца поможет выяснить причины авиакатастрофы, в результате которой погибли несколько человек. Забрать черный ящик из Санкуру вылетел лично министр обороны Айме Нголе Мукена.

Ан-72 пропал с радаров во второй половине дня 10 октября, после вылета из аэропорта Гомы в Киншасу. На борту самолета были восемь человек, он обеспечивал перевозки президента Демократической республики Конго Феликса Чисекеди.

Тогда Actualite писало, что пассажирами самолета были три сотрудника службы охраны президента, а также его личный водитель. Приближенный к президенту источник издание отмечает, что экипаж самолета мог быть украинским и на борту могло быть больше людей.

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