Министр Скворцова против девочки Сони

Хроники лекарственного кризиса в РФ при «образцовом» здравоохранении.

Красноярская краевая детская больница. Соне сейчас полтора года. В мае у нее нашли нефробластому (высокозлокачественную эмбриональную опухоль Вильмса). Стадия первая, и оперируют удачно. Химиотерапия с зарубежным препаратом «Винкристин Тева» идет по плану, но в октябре его заменяют отечественным («Веро-Винкристин»), и у Сони отнимаются ноги.

Рядом — мать, она готова за любые деньги найти лекарство европейского производства, но его нет. Нигде. В Европе — есть, но не по российскому рецепту. Посольство помочь не может.

С начала ноября в поиски включается Анастасия Калебина, директор «пространства для родителей с детьми Вилла «Курица» с огромным кругом общения, ищет врачей в Германии, которым лекарство продадут. Но встанет следующее препятствие — провезти лекарство в Россию можно только в личных целях. Значит, нужно лететь матери, показывать на таможне заключение врачебной комиссии. У матери — ни визы, ни загранпаспорта.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Этот квест (цена — Соня) предложило российское правительство, увлеченное импортозамещением. Условия квеста, они же корни лекарственного кризиса — из прошлогодней весны, когда Госдума задумала закон об ответных санкциях Западу; запрет на импорт лекарств тогда не прошел прямо, но косвенно — прошел. Редакция от 12 мая 2018-го правительственного постановления № 1289 установила: если есть два отечественных производителя лекарства, иностранцы со свистом пролетают мимо тендеров на централизованные закупки. Тогда же, 29 июня 2018-го, появилось письмо Федеральной антимонопольной службы (АЦ/49132/18), и продажа оптовиками лекарств, ввезенных в РФ, по цене выше предельной (речь о перечне «жизненно необходимых», где как раз «Винкристин» и прочие подобные, — их цена фиксирована) стала невозможна.

Таким образом, перекрыли — точно фашистским оккупантам, а не своему народу — последнюю лазейку для легального ввоза иностранных препаратов.

Ну и все эти нововведения наложились на знаменитый 44-й федзакон 2013 года: главный критерий — не качество, а цена, поэтому оригинальные препараты не могут конкурировать с дженериками.

И какие теперь тут могут быть иностранные лекарства? Как им просочиться?

Исход их поставщиков продолжается. В сентябре руководитель подгруппы в Госдуме «по совершенствованию процедуры госрегистрации лекарственных препаратов» Александр Петров («ЕР») заявил, что в РФ снимается с регистрации более 720 препаратов. В июле первый замглавы фракции «ЕР» в Думе, глава группы «по совершенствованию законодательства в сфере обращения лекарственных средств» Андрей Исаев сообщал, что в прошлом году иностранные производители подали заявки на отзыв с российского рынка 900 препаратов. Вместе с тем в начале декабря еще один депутат Госдумы из той же деятельной фракции Михаил Старшинов потребовал от Генпрокуратуры «дать правовую оценку отказу медицинских учреждений от приобретения оригинальных препаратов и фиксации побочных эффектов». (Ну да, лекарственный кризис в стране вызван политическим курсом этой страны, всецело поддерживаемым «ЕР», а крайними сделать врачей — здорово придумали.)

После задержания москвички Е. Боголюбовой за контрабанду (получила на почте посылку с фризиумом для больного ребенка) появилась схема закупки незарегистрированных препаратов — но для «Винкристина» и десятков других препаратов она не проходит, поскольку они в РФ легализованы. Их просто физически в РФ нет.

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Даже самые большие региональные чиновники и депутаты не помогут. Централизованно купить на небюджетные деньги и передать больнице в качестве благотворительности нельзя. Купить там и продать здесь — тоже: в Киеве, Минске, Алма-Ате «Винкристин Тева» стоит в разы дороже, чем должен продаваться в РФ, поэтому бизнес не получится, убыточные сделки тут же привлекут внимание государства. Цитата из обращения красноярского ЗакСа к министру Скворцовой по поводу отсутствия альтернативы отечественному «Винкристину»:

«Согласно действующему законодательству лечебно-профилактические учреждения Красноярского края, минздрав края, аптечные организации, благотворительные фонды региона и коммерческие организации лишены законной возможности для приобретения лекарственного препарата иного производителя. […] Данная ситуация создает почву для теневой незаконной торговли лекарствами, а также создает условия для совершения преступлений в сфере их оборота, ставя семьи перед выбором: совершить преступление и лечить ребенка или не совершать преступления, оставив ребенка без лечения. По информации, полученной из других регионов РФ, аналогичная ситуация сложилась на всей территории РФ в отношении целого ряда препаратов импортного производства: «Аспарагиназа», «Доксорубицин Тева», «Карбоплатин Тева», «Китрил», «Ломустин медак», «Натулан», «Темозоломид Тева», «Циспластин», «Цитарабин», «Цитозар», «Этопозид-Тева» и др».

СКВОРЦОВА НАЗВАЛА МОДЕЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ «ОДНОЙ ИЗ ЭТАЛОННЫХ»

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Всероссийском конгрессе пациентов (ноябрь 2019 года) заявила, что российская модель системы здравоохранения является одной из эталонных по сравнению с другими странами мира.

«Если кто-то из вас получал лечение в Германии, в Израиле, в Америке, в других странах, то вы совершенно по-другому взглянете, вернувшись сюда, на то, как организована помощь в России. Сейчас, просто для общего понимания, наша модель является одной из эталонных в мире», — сказала Скворцова.

Она отметила наличие большого числа недочетов в России, уточнив, что они локальны и возникают из-за недоработки на местах конкретных чиновников или врачей.

Вероника Скворцова. Фото: РИА Новости

Так государство сделало из матерей контрабандисток. Это ведь только в самолете и проходит — «наденьте маску сначала на себя, потом на ребенка». В российской повседневности выбора нет: хочешь спасти ребенка — готовься преступать законы.

И вот послушайте Калебину: «Матери (к тому моменту в краевой детской больнице насчитывалось уже 40 онкобольных детей, кто нуждался в «Винкристин Теве». — А.Т.) сделали запрос в минздрав края. Пришел отказ, там не могут дать нам нужную бумагу, а без нее нельзя привезти лекарство. Нужен консилиум в Москве. Но когда это все случится? И случится ли? Соне нельзя ставить российский препарат. И сколько таких Сонь в Красноярске, в России? Кто поможет им? Про взрослых я даже говорить не хочу.

Я реву от бессилия, от невозможности что-то сделать. Ни мои связи, ни мои активность и желание помочь не могут изменить ничего. Я понимаю, что в нашей стране человек — ничто. Бабы еще нарожают.

Если бы это коснулось тех, кто должен это решать, им не пришлось бы выбирать между смертью и лекарством, которое надо ставить не по показаниям, а политически (идеологическое, импортозамещающее лекарство). Они бы укатили куда следует и лечились тем, что работает и приносит результаты. Они могут это себе позволить. Мы? Нет! В нашей стране страшно болеть. Лучше уж сразу…

Мы все еще ищем способы купить это лекарство. Через другую страну, через немецкий рецепт, через какой-то там еще гребаный способ».

На клич Калебиной меж тем откликнулась ветеринар из города-побратима (по металлургии и экологической катастрофе): «Мы живем в Магнитогорске, здесь все связаны с онкологией: родственники, друзья, животные… Мужу коллеги также искали химию. Нашли за 500 км, а рецепта на руках не было. Я выписала ветеринарный рецепт, и фото аптеку устроило. Крутимся как можем. Для собаки с остеосаркомой в Уфе нашли препарат, и коллеги помогли купить и доставить». (Имя героической женщины не называю, поскольку процесс над Алевтиной Хориняк, выписавшей не по инструкции рецепт на обезболивающее онкобольному, умиравшему от болевого шока, проходил на моих глазах.) Так вот, «есть одна упаковка», сказала ветеринар.

Счет шел на часы. Почтой не отправить — замерзнет. Из Магнитогорска в Москву вызвался доставить Павел (посторонний человек, инвалид с ДЦП), он нашелся через соцсети быстро, а вот ему искать в аэропорту добровольца, кто перевезет препарат в Красноярск, пришлось долго. Лишь за 10 минут до посадки он добился объявления по громкой связи. Никто не подошел. А в зону контроля его не пустили. И снова дали объявление через соцсети в надежде на рейсы следующего дня (тогда страна увлеченно обсуждала перевозку в самолете толстого кота), и человек для спасения другого человека нашелся. Самолет приземлился, инъекцию Соне сделали. Еще одну партию лекарства ее мать нашла во Владивостоке.

В соседней палате — 13-летний Богдан, острый лимфобластный лейкоз.

Пока кололи румынский «Винкристин», лечение шло без «побочек», после отечественного у Богдана возникли сильнейшие боли, кричал: «Мама, пусть мне лучше ноги отрежут, я больше так не могу».

Это рассказывает его мать, находившаяся все это время рядом. Богдана лечат теперь от эффекта российского «Винкристина».

Фото: photoxpress

Привозят лекарства тайно, из-под полы, из Израиля, Белоруссии, Германии. Красноярцы, уехавшие из отравленного города и страны, помогают: диаспора велика и отзывчива. Канал из Казахстана вычерпан, тамошний минздрав теперь проверяет онкоцентры «по факту обнаружения в России дорогостоящих противораковых препаратов, закупленных единым дистрибьютором для лечения казахстанцев». Эти препараты отличаются — на них печати казахстанских медучреждений и штампы «бесплатно».

Поскольку адрес, где можно еще найти «Винкрисин Теву», был обозначен — ветклиники, искали и там. Четыре ампулы — от ветеринаров из Хабаровска, еще четыре — от их коллег из Москвы (транспортировка ампул по 250 рублей в Красноярск обошлась в десять тысяч).

Это совсем не рождественская история. Хотя в редкие мгновения напоминает. Богдану и еще 11 красноярским детям (96 доз) полулегально ввезли израильский «Винкристин Тева» с Украины. «Илья, они дошли. В целостности. Мы прыгаем от радости!» — написали матери Илье Зайцеву, зампредседателя комитета по охране здоровья и соцполитики красноярского ЗакСа. Он теперь координирует эту сложнейшую работу, он на границе, в области серых схем — между смертью и детской жизнью, между легальным и нет, государством и народом.

Есть документы, что непременно будут прочтены на том свете или на этом, если найдется, кому судить о РФ путинских десятилетий. О первом, «тучном», будут делать заключение по рукописным аптекарским тетрадям, в них — ФИО и телефоны десятков тысяч (одномоментно) стариков и инвалидов, месяцами ждавших своих таблеток. И это — в одном только Красноярске, снабжавшемся отнюдь не хуже остальной России. Списки «обилеченных» в адскую боль, письменное приглашение к мукам, а то и к смерти. Те самые отсроченные льготные рецепты, сконструированный чиновниками лекарственный кризис, из которого родилось, например, упомянутое дело Хориняк. Да и несколько других примеров незаметного героизма на фоне разлитой в воздухе подлости.

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Источник: Новая газета

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