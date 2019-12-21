«Бах – и само голосует». Нардеп от ОПЗЖ рассказал, как работает «кнопкодавитель»

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Черный в комментарии «Радіо Свобода» рассказал, как работает приспособление из книг, бумаги и открыток, с помощью которого он и его коллега по фракции Сергей Ларин, как зафиксировали журналисты движения «Чесно», кнопкодавили в Раде 18 декабря.

«Это устройство работает в таком режиме, что оно может само голосовать. Вот так, бах – и само голосует. Как? Я не знаю. Можно даже не подталкивать ногой, может кто-то идти и все. Это работает в таком режиме неожиданном: может голосовать, может не голосовать», – заявил Черный 19 декабря.

Нардеп не сказал, кто придумал это устройство.

«Это ноу-хау, возможно, но это точно не мое ноу-хау», – отметил Черный.

Он утверждает, что не договаривался с Лариным голосовать друг за друга. Черный считает, что не кнопкодавил.

«Я же не кнопкодавил. Ну подтолкнул [ногой «кнопкодавитель»], но это такая ситуация…», – сказал он, отметив, что готов давать объяснения в регламентном комитете Рады, если возникнет такая необходимость.

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил журналистам, что «впервые слышит» об инциденте и «никакого видео не видел».

Глава регламентного комитета Рады, депутат от «Слуги народа» Сергей Кальченко сообщил, что комитет сможет заслушать объяснения Черного и Ларина по кнопкодавству, если спикер парламента Дмитрий Разумков или вице-спикер Руслан Стефанчук потребуют этого.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода / YouTube

По данным «Чесно», ОПЗЖ является лидером по количеству кнопкодавов в Верховной Раде ІХ созыва (их сейчас восемь). Ранее движение «Чесно» и другие журналисты зафиксировали нарушение процедуры личного голосования со стороны Александра Пономарева, Николая Скорика, Василия Нимченко, Григория Суркиса, Михаила Макаренко и Владимира Кальцева.

Рада нового созыва начала свою работу 29 августа.

3 декабря народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Кальцев установил рекорд, девять раз проголосовав за своего соседа Пономарева.

19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2148, который устанавливает уголовную ответственность за кнопкодавство. Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тыс. грн).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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