«Слов нет!»: народ в восторге от детей Бородиной

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Марусю и

четырехлетнюю Теону. Девочки, по словам теледивы, отлично ладят и всегда радуют

родителей.

Между тем на днях между наследницами звезды вышел спор.

Теона жаловалась на старшую сестру. Четырехлетка заявила, что с ней не делятся

игрушками. Маруся не признавала своей вины. Девочка отметила, что ничего никому

не запрещала.

Ролик с наследницами Ксения Бородина опубликовала в личном «Инстаграм».

«Стукач», – написала знаменитость.

Поклонники от видео с девочками пришли в восторг. Малышек

осыпали комплиментами.

«Какие они разные, но обе такие клевые 😍😍

(здесь

и

далее

орфография

и

пунктуация

авторов

сохранены.

– Прим.

ред.)», «Какая Маруся мудрая,

умненькая девочка не погодам 🙏🏼😍❤️», «И надпись на футболке

Теи очень соответствует ее характеру по «ситуации»😂», «Слов нет. Глаза красивучие . Я тож похожа

на папу, когда то была 🔥», «какая красивая Мару просто не реальная и воспитанная и

умная кому то сильно по жизни повезет 🔥», – писали поклонники Ксении Бородиной.

Отметим, что ранее теледива

рассказывала, что ее дети очень разные по характеру. Тея – тусовщица, а вот

Маруся, наоборот, – домосед.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Италии археологи завершили раскопки древнего города Остии. Они обнаружили на территории храм Митры, который был построен 1600 лет назад. Сооружение прекрасно сохранилось под землей, а также поведало ученым о культе бога, которому поклонялись римские воины. Митра всегда был связан с мистериями, а потому храмы всегда строились в таких местах, поражая воображение верующих людей своим […]