«Слов нет!»: народ в восторге от детей Бородиной

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Марусю и
четырехлетнюю Теону. Девочки, по словам теледивы, отлично ладят и всегда радуют
родителей.
Между тем на днях между наследницами звезды вышел спор.
Теона жаловалась на старшую сестру. Четырехлетка заявила, что с ней не делятся
игрушками. Маруся не признавала своей вины. Девочка отметила, что ничего никому
не запрещала.
Ролик с наследницами Ксения Бородина опубликовала в личном «Инстаграм».
«Стукач», – написала знаменитость.
Поклонники от видео с девочками пришли в восторг. Малышек
осыпали комплиментами.
«Какие они разные, но обе такие клевые 😍😍
(здесь
и
далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)», «Какая Маруся мудрая,
умненькая девочка не погодам 🙏🏼😍❤️», «И надпись на футболке
Теи очень соответствует ее характеру по «ситуации»😂», «Слов нет. Глаза красивучие . Я тож похожа
на папу, когда то была 🔥», «какая красивая Мару просто не реальная и воспитанная и
умная кому то сильно по жизни повезет 🔥», – писали поклонники Ксении Бородиной.
Отметим, что ранее теледива
рассказывала, что ее дети очень разные по характеру. Тея – тусовщица, а вот
Маруся, наоборот, – домосед.
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