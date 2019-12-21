Мнение: Параметры

Сегодня в офисе Зеленского состоится оглашение параметров транзитного контракта. Будет ли Газпром озвучивать их — неизвестно, холопам не обязательно знать, о чем договорились баре.

Неофициально уже известны основные параметры контракта. Они таковы — договор заключен сроком на 5 лет до 31 декабря 2024 года. Минимальный объем транзита в 20 году составит 65 млрд кубометров, в 21-24 годах — 40 млрд кубометров. Выплата по решению Стокгольмского арбитража будет произведена полностью и в денежной форме (это порядка 3 млрд долларов), после чего Нафтогаз откажется от всех других претензий на сумму порядка 21 млрд долларов.

Всего лишь полтора года назад Газпром заявлял о том, что транзит через Украину с 20 года будет закрыт полностью и навсегда. Реальность оказалась несколько иной. Примерно там же оказались и обещания капитализации Газпрома в триллион долларов, в ту же кассу можно добавить и мантры про пирамиду сланцевого газа. Вспоминать про две войны в интересах газпромовской трубы и стомиллиардные затраты на два Потока (точнее, на два с половиной, если учесть развалившийся проект Южного потока) даже неудобно.

Вопрос ребром — если эти люди неспособны толком формулировать и ставить задачи, выполнять их, то что они вообще делают на своих местах? Может, нужны какие-то другие люди, которые будут меньше врать, меньше воровать, больше думать?

Понятно, что вопрос риторический. Они никуда не уйдут, во всяком случае самостоятельно. Хотя бы потому, что в таком случае придется отвечать на вопросы. А возможно — и нести ответственность за все преступления, которые совершены за время пребывания на постах. И уголовные преступления, и политические, и государственные. Спустить в никуда чудовищные суммы, когда страна в руинах, люди в нищете, а на лечение детей собирают крохами по СМС — за это нужно отвечать или нет?

Источник: Эль Мюрид

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