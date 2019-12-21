Мнение: Письмо: «Предлагает мне повыше попрыгать»

Автор в этом письме не рапан и не совсем даже рыба, но из-за недооценки СЗ девушки завалил динамику отношений.

И после завершения этой истории он переживает, что слился, хотя он не только не слился, но и задолжал шаги.

jomurgard

Добрый день уважаемая Эволюция.

Моя история с К началась пол года назад. Точнее знаю я ее уже лет 8 – знакомая знакомой – когда изначально встретились, я сразу запал, взял номер и позже позвал на свидание, но она мне дала понять что я ей не интересен. На сем и закончилось.

А весной мы столкнулись в баре, на музыкальном соревновании. Она зашла с теми же ребятами, а я как раз закончил выступать, и был весь на позитиве – сыграл я успешно, меня хвалили. Ну и плюс время, я уже не студент, а дипломированный специалист, ну и имидж получше. В общем, добавил в сети, через три дня написал, разговор пошел о возвышенном – так я ее позвал на выставку. В это время у меня было две истории, одна девушка в секс-онли, и одна с которой я был чуть более серьезен но там шло туда же. Так что голода не было, и на свидание я пошел с желанием посмотреть куда заведет и не более.

Само свидание началось с левой ноги. Я опаздывал и порекоммендовал хорошую кафешку напротив. Там и встретились, я сделал заказ, открыл рот и с первой же фразы разговор пошел не туда. Оказалось что мы очень разные, и в политике по разные стороны спектра.

Тут надо сказать вам, Эволюция, огромное спасибо. Год назад я бы наверное все сразу запорол – а так, повторил – фокус на ней, локус внутри. Перевел разговор на интересующие ее темы, тут как раз подошло время идти ; выставка была супер и понравилась обоим, а после выставки я её повез в одно очень закрытое место, вход только с членской карточкой, с улицы не зайти. По приезду облом – столик я заказал заранее, но приехали раньше, и он еще не готов. Метрдотель предложил посидеть у бара, я решил что будет шумно и вместо этого прогулялись, нашли очень милый кабачок с большим выбором коктейлей, продолжили говорить – точнее говорила в основном она, а я с интересом слушал. По дороге назад, два коктейля спустя, я уже обнимал ее – на улице скользко, а внутри было шумно – переставил стул чтобы было удобнее разговаривать и оказался лицом к лицу, а иначе не слышно. После ужина, она обратила внимание что музыка хорошая, но никто не танцует, я предложил поехать танцевать. Она – «прямо в этом» — указывая на свой бизнес прикид, я – «да ладно К, ты и в этом и в чем угодно дашь сто очков любой женщине в любом клубе – поехали!», открыл телефон, нашел хорошее место неподалеку – «давай сюда».

(Я думаю, что автор онегин, хоть у него и две девушки в секс-онли. Онегин, просто не рапан. И ему стоит немалых усилий, чтобы инициировать поход туда-сюда и удерживать ускользающую девушку. Онегиным этому и правда надо учиться, они не умеют этого)

И на танцполе контакт уже пошел нехилый. Потом танец который она танцевать не умела – села отдохнуть, я стал сзади начал с массажа плеч, потом начал целовать шею, потом она ко мне повернулась и так все хорошо пошло, что я испугался как бы нас оттуда не попросили на выход. Минут пять и я решил что ночь заканчивать нельзя; отлепился и сказал что пора. Естественно мимо моего дома и надо зайти выпить чаю, а то голова тяжелая а до ее дома еще минут 10. К тому же я заказал с Али экспресса один очень эксклюзивный чай и он пришел этим утром. Интересно вдвоем распробовать. Дома, поставил чайник и тут же полез ее раздевать, и чуть все не запорол.

(Чуть не запорол, если начал все по-хозяйски. Первый раз это должно быть спонтанно, так, чтобы девушка видела: вы бы и рады культурно чаю попить, но нет никаких сил, невозможно на нее смотреть, хочется ее ближе)

Зашли в спальню, она меня оттолкнула и задумалась.

Я – Что случилось, К?

Она – Ж, тебе не кажется что все слишком быстро?

Я – да ладно, классный вечер, все просто как в сказке.

Она – Да.. но…

Я – слушай, мне очень классно было сегодня, и не хочется чтобы вечер закончился. если тебя напрягает что либо, то просто скажи, стоп, и я остановлюсь. На кровати-то посидеть мы можем?

Она – да, давай.

После этого, секс. Мне полный кайф, восемь лет назад запал, ставлю галочку. Ей тоже хорошо. Я отвожу ее домой, и под внутренними щипцами зову завтра погулять, хотя зачем зову непонятно, тк вечером я должен быть совсем в другом месте и на ночь.

(Ну вот он ее уговорил на секс, в целом верно. Надо говорить, что не хотите отпускать, хотите просто посидеть, полежать, просто поцеловать и так далее. В процессе девушка согласится. Но он здесь зачем-то включает цинизм про галочку, как все онегины, представляющие себя КСЖ, а на самом деле уже влюбляется в нее. И погулять он ее зовет не под внутренними щипцами, а потому что у него здесь локус на месте и он понимает, что шаг за ним. Видите, чем щипцы отличаются от ясного понимания, что за вами шаг, даже если хотелось бы сделать паузу?)

Утром убираюсь, делаю красивый обед, веду гулять, опять разговор ведет она, потом ко мне домой, опять секс. И я еду на вечернее свидание, весь такой довольный собой, vita est bella!

Так и пошло. К оказалась очень домашней девушкой, чего я бы по ней не сказал, одевается всегда стильно, много времени уделяет внешности, в постели супер – никогда не инициирует, но на все мои инициативы отзывалась сразу и с удовольствием. При этом предпочитает проводить время вдвоем дома – у меня — так как она живет с родителями. Вскоре я начал раз в неделю к себе ее привозить на вечер. Утром, мне засветло на работу, она просыпается позже и едет домой.

Тут надо заметить, что работаю я в мед сфере, работаю интенсивно, стараясь накопить на свое дело, у меня сын от первого брака который остался со мной, а у своей мамы по выходным. В результате, вне круга работа-спортзал-ребенок, на хобби и свиданки остаются считанные часы.

Вначале я не рассматривал ее как вариант, кроме как для удовольствия. Мне скоро сорок, К младше на пару лет; я хочу еще детей в идеале, а К нет – как оказалось. К тому же, хоть пассивного дохода еще нет, но я крепко стою на ногах, а К вернулась назад в университет, и находится в самом начале пути.

Однако девушка которую устраивает мое расписание, которая готовитубирает, стильно одевается и с ней классно в постели – это очень вкусно. Вскоре на двух других просто стало не хватать времени и я там закрыл, а еще через пару недель снес тиндер. В это же время меня осенило, что если у нее будет ключ от квартиры, то приезжать она будет сама. Потом познакомил со своими друзьями, а через пару месяцев – с родственниками и сыном. Сыну она очень понравилась, играла, дарила ему игрушки, у него пошел на нее импринтинг. Я начал рассматривать серьезные отношения как вариант.

К этому моменту, мой рапаньий венец разросся, сполз на глаза и закрыл красные флажки.

(А на самом деле он со своей онежьей неторопливостью просто прошляпил динамику. Он решил, что ее устраивает распорядок — раз в неделю, но конечно она ждала от него серьезных предложений. Она надеялась, что если уж она понравилась сыну, автор мог бы предложить совместную жизнь. Но автор наш никуда не торопится, у него вся жизнь впереди)

С одной стороны все было супер. К готовила, покупала книги, предметы обихода, обставляла квартиру, кидала шары. На день рожденья меня ожидал стриптиз и ужин ресторанного уровня. Так как денег у нее не было – от слова вообще – я это очень ценил и старался делать ответные жесты. Поездки. Дорогие подарки. Забота о ней, как и чем я мог помочь.

С другой стороны – у нас было мало общего. Вне постели, музыки и любви к походам, мы нигде не пересекались. К тому же К качало. Она ревновала меня к друзьям, особенно к друзьям женского пола, коих у меня с дюжину, так что в конечном счете я начал проводить время с ней – отдельно, с друзьями – отдельно. Кроме того, К вскоре предстояло ехать учится в другой город, а через год, по выпуску, рассматривала вариант уехать совсем. И все сомнения и раздумья она озвучивала, а я не знал как на это реагировать.

(Он не знал, как реагировать, потому что был не уверен, что она нужна ему в жены)

Первые пару раз, я решил что она так намекает что ей не хватает от меня вложений, а потом просто тупо начал шланговать.

(Не вложений, а шагов. Это разные вещи. Шаги нужны от мужчины, потому что именно мужчина должен предлагать жить вместе и потом жениться. Это мужская роль. Сложней всего онегиных от короны равенства избавить. Умные, деловые, красивые мужики бывают, но обязательно у всех есть эта корона. Даже у почти-нерыб то и дело вылезает)

Встречаемся, гуляем, я ей дарю что нибудь, спрашиваю как ее день прошел и тут она начинает что-то в стиле «Вот выпущусь и уеду в Индию, им нужны специалисты моего профиля», я говорю «слушай ну тут тоже такое есть», «а там платят гораздо лучше». Тогда я просто молча ее слушаю, пока она не закончит, или соглашаюсь «ну да, если так, то возможно надо ехать», потом когда выговорится, начинаем говорить на какую то нейтральную тему, потом ужин, секс.

Секс классный для обоих, она после как задорная и ласковая кошко, обнимаемся и у меня счастье и хочется делать шаги на встречу. Утром, готовлю нам завтрак в постель, или заказываю что-то, если мы отдыхаем где нибудь на курорте, и тут у нее начинается виток Н2 –> вот я уеду и тогда… и я вообще перестаю понимать, что мы вместе делаем и как я мог хотеть с ней серьезных отношений.

В результате для себя решил, что девушки лучше я все равно себе не найду, пока моя ситуация не поменяется, так что лучше пусть будет как есть, а пока надо качать экономику, имидж, а дальше посмотрим.

(Ну вот рапунцели могут посмотреть, как они отмораживают онегиных своими щипцами. Он плоховато ее СЗ рефлексирует, но и она плохо рефлексирует его СЗ. Уж лучше бы прямо сказала, что хочет быть его женой, чем вот так долбать и долбать своим отъездом, портя ему настроение. Ну а автор вместо того, чтобы вскрыть конфликт, огородился ЗВ)

А дальше, она уехала учится и вынос участился вместе с стрессом от учебы. Когда она вернулась через несколько месяцев, я предложил ей жить у меня; она отказалась – ей предстояла практическая работа и она сказала что у родителей ей будет легче. Я это принял как шаг от, однако, приехав, она проводила довольно много времени со мной, и все было по-прежнему.

(Вот он сделал ей предложение вроде, но она уже вся обиженная и отмороженная. Да и сделал предложение он не о браке, как ей хотелось до этого)

Тут добавился новый фактор. Несколько лет назад, мы решили с моим работодателем, что я могу выкупить клинику в которой работаю, но договорились на словах. Подошел момент когда я поставил вопрос ребром и он подтвердил что все в силе но… не прямо сейчас (список причин). Тогда, я вытащил его доверенную секретаршу на ужин, и она прямо сказала, что он эту тему обсуждал и в ближайшие лет 10 продавать не намерен. Так что, до и после работы, я начал искать новое место с вариантом войти в дело (уже с конкретным договором) и одновременно работать с адвокатами которые подыскивают клиники на покупку. В результате время которое я обычно выделяю на хобби и спортзал, я начал ездить с на переговоры. Времени на общение с К я так же урезал. Она вновь уехала, мы продолжили переписываться, но я чувствовал что отмораживается, а потом состоялся следующий диалог:

К: Ж, я думаю нам нужно взять паузу в отношениях.

Я: Позвонить тебе, по в дороге домой?

К: Я не хочу чтобы ты попал в аварию. Я тебя люблю и знаю как ты занят. Сфокусируйся на своей жизни. Не надо выдавливать из себя время чтобы поговорить со мной.

Я: К, я из себя ничего не выдваливаю. У меня реально запарка – ты же знаешь. Нет времени на спортзал и друзей, но те минуты когда я свободен, я хотел бы проводить общаясь с тобой. Я более чем рад обсудить как нам сопоставить график, чтобы ты не чувствовала себя плохо, но если тебе нужна пауза, то пусть будет пауза.

К: Как скажешь.

Я: Я тебя тоже очень люблю и по тебе скучаю. Мне сейчас тяжело. Я перегрузил тебя своими проблемами, а у тебя столько своих дел. Я понимаю. Извини за негатив.

К: Не в этом дело. Я чувствую что ты не обращаешь на меня внимания. Вчера я написала а ответил ты только сегодня утром, а это занимает минуты три. В любом случае, не будем об этом. Займемся своими жизнями.

Я : Я думаю когда ты приедешь через месяц, все будет лучше. Моя ситуация ( я надеюсь) устаканится, а у тебя не будет стресса учебы. В любом случае, мне нужно идти, пять пациентов еще, а я не обедаю, а болтаю с тобой.

К: Ты прав, через месяц все будет лучше  Расстояние плохо влияет на отношения. Я тут слушала лекцию на тему отношений, и лектор говорил что в наше время, ритм жизни и технологии так кошмарно на все влияют. Традиционная семья теряет смысл и людей это больше неинтересует. Так что я не виню ни тебя ни себя. Мы живем в век когда отношения не работают и хорошо что хотя бы есть время на секс… не та эра ЛОЛ.

На этом и затухло.

(В общем она попыталась сделать «экологичный уход» в своем понимании, а он рассказал ей о своей загрузке. Хотя надо было сказать ей намного короче: «Я не хочу расставаться, я предлагал жить вместе, но если ты решила расстаться, не буду держать». И больше ни слова. Очень важно не открывать решето в такие моменты. Каждое ваше слово должно быть высечено в граните)

Что ответить на вот это я так и не понял, решил утро вечеру мудренее. Выспавшись на след утро, я перечитал и мне стало противно. Предложения взять паузу она назад так и не взяла за этот диалог, и я решил что она предлагает мне повыше попрыгать.

Так я ничего и не написал. И она не написала. Через две недели (до этого мы писали раз 5-10 каждый день), она мне что-то написала но я так и не прочитал, решив что это точка.

(Их отношения и до этого были вялые. Онегины думают, что можно вписать девушку в свой график встреч раз в месяц. Но девушки требуют совсем другого подхода. Если вы любите девушку, вы не должны отпускать ее, вы должны развивать отношения динамично, и если у вас нет времени встречаться часто, надо агитировать вместе жить)

Больше она не писала. Собрал ее вещи и через неделю отвез её родителям.

Тут она позвонила, я трубку не поднял но сообщение прослушал – она благодарила и просила не забыть вернуть ей А,Б,В. Тут уже я не выдержал и прочитал ее сообщение – «Ж все зашло в какой то тупик. Отвези мои вещи. Если захочешь поговорить об этом, пиши». Бинго.

Еще через неделю пинганула – сказала что пришел подарок моему сыну на ДР, не могу ли я передать. Я на это не ответил.

Прошел месяц. Мне легче, но иногда вспоминается и обида берет. То что самоуважения у меня не хватало и я слился – это мне понятно.

(Только ему понятно, как он слился, больше никому. Ох, автор)

Теперь, есть снова несколько вариантов, с двумя девушкамм я сплю, и с одной довольно хороший вариант начать отношения, но мне боязно – вот что-то начнется, уже более серьезное, а я опять сольюсь с потрохами и все испорчу.

(С потрохами! Не просто он слился, а еще и с потрохами. Автор, вам нужна молодая женщина, не больше 30, встречаться, вскоре съезжаться, через год жениться и пусть рожает ребенка. Отношения с женщинами при ритме раз в неделю-две — это плохой вариант)

С уважением,

Ж

Источник: Эволюция

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Италии археологи завершили раскопки древнего города Остии. Они обнаружили на территории храм Митры, который был построен 1600 лет назад. Сооружение прекрасно сохранилось под землей, а также поведало ученым о культе бога, которому поклонялись римские воины. Митра всегда был связан с мистериями, а потому храмы всегда строились в таких местах, поражая воображение верующих людей своим […]