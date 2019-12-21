Франция оштрафовала Google на €150 млн

Антимонопольная служба Франции оштрафовала корпорацию Google на €150 млн. Об этом 20 декабря сообщила газета Le Monde.
Корпорация заявила, что будет оспаривать штраф.
Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке. Во французском регуляторе отметили, что правила рекламной платформы Google Ads применяются случайным образом, что приводит к несправедливому удалению аккаунтов некоторых компаний.
Расследование против Google началось после того, как в 2015 году был заблокировал аккаунт французской газеты GibMedia. Руководство газеты заявило, что блокировка произошла без предварительного уведомления. Корпорация в ответ обвинила GibMedia в том, что она размещала рекламу веб-сайтов, которые требовали у пользователей деньги.
Антимонопольная служба заявила, что Google меняла пользовательское соглашение без уведомления клиентов, в результате чего рекламодатели нарушали правила сами того не подозревая.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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