Франция оштрафовала Google на €150 млн

21.12.2019, 21:18, Новости дня

Антимонопольная служба Франции оштрафовала корпорацию Google на €150 млн. Об этом 20 декабря сообщила газета Le Monde.

Корпорация заявила, что будет оспаривать штраф.

Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке. Во французском регуляторе отметили, что правила рекламной платформы Google Ads применяются случайным образом, что приводит к несправедливому удалению аккаунтов некоторых компаний.

Расследование против Google началось после того, как в 2015 году был заблокировал аккаунт французской газеты GibMedia. Руководство газеты заявило, что блокировка произошла без предварительного уведомления. Корпорация в ответ обвинила GibMedia в том, что она размещала рекламу веб-сайтов, которые требовали у пользователей деньги.

Антимонопольная служба заявила, что Google меняла пользовательское соглашение без уведомления клиентов, в результате чего рекламодатели нарушали правила сами того не подозревая.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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