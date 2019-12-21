Журналист сообщил, что Арахамия не выпускал нардепов от «Слуги народа» из зала Рады. Видео

видео
Видео: Андрій Дзиндзя / Facebook
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Италии археологи завершили раскопки древнего города Остии. Они обнаружили на территории храм Митры, который был построен 1600 лет назад. Сооружение прекрасно сохранилось под землей, а также поведало ученым о культе бога, которому поклонялись римские воины. Митра всегда был связан с мистериями, а потому храмы всегда строились в таких местах, поражая воображение верующих людей своим […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В России обнаружили новый вид кражи персональных банковских данных / 15 декабря
- Раскрыта цель опасной выходки Украины после переговоров в Париже / 12 декабря
- Американцы одобрили: объявлено имя преемника Зеленского / 3 декабря
- Фигурист Евгений Плющенко открывает группу для особенных детей / 13 декабря
- Мнение: Род и пол багов / 16 марта
- Максим Фадеев: «Игорь Крутой как музыкант для меня не существует» / 26 ноября
- Ломающему комедию Зеленскому поставили ультиматум / 24 октября
- Сбежавший от жены Григорьев-Апполонов впервые рассказал о гомосексуализме / 19 декабря