Журналист сообщил, что Арахамия не выпускал нардепов от «Слуги народа» из зала Рады. Видео

21.12.2019, 21:18, Новости дня

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Видео: Андрій Дзиндзя / Facebook

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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