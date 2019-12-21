В Калуге состоялось открытие резиденции Деда Мороза. Главный новогодний персонаж прокатился на санях по улицам города, после чего со Снегурочкой и Зимушкой-Зимой встречал гостей в Доме Мастеров.
Герой сказок осмотрел свои владения, а также проверил убранство новогодних елок и улиц. Он был доволен результатами, хотя горожане не могут похвастаться снежной погодой. Эти нюансы не испортили людям атмосферу грядущего праздника, пришедших на встречу с любимыми персонажами.
Резиденция продолжит свою работу в период новогодних каникул, а расписание и афишу мероприятий опубликовали группа города в Сети и сайт управления культуры.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Италии археологи завершили раскопки древнего города Остии. Они обнаружили на территории храм Митры, который был построен 1600 лет назад. Сооружение прекрасно сохранилось под землей, а также поведало ученым о культе бога, которому поклонялись римские воины. Митра всегда был связан с мистериями, а потому храмы всегда строились в таких местах, поражая воображение верующих людей своим […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Аналитики предполагают наличие у смартфона Apple iPhone 12 четырёх камер / 12 ноября
- Китайский производитель впервые показал смартфон Vivo X30 вживую / 25 ноября
- «При смерти»: Кормухина с улыбкой рассказала о больной Гагариной / 28 октября
- Юлия Михалкова объяснила причину своего ухода из «Уральских пельменей» / 30 октября
- Кейт Миддлтон страдает от аллергии на лошадей / 31 октября
- Жорин: «Муж Лолиты переписывался с любовницей с компьютера жены» / 8 ноября
- «Кровоизлияние в голосовые связки»: популярная певица рассказала о страшном диагнозе / 16 ноября
- Звезда КВН разбилась в жуткой аварии / 12 ноября