В Калуге состоялось открытие резиденции Деда Мороза. Главный новогодний персонаж прокатился на санях по улицам города, после чего со Снегурочкой и Зимушкой-Зимой встречал гостей в Доме Мастеров.

Герой сказок осмотрел свои владения, а также проверил убранство новогодних елок и улиц. Он был доволен результатами, хотя горожане не могут похвастаться снежной погодой. Эти нюансы не испортили людям атмосферу грядущего праздника, пришедших на встречу с любимыми персонажами.

Резиденция продолжит свою работу в период новогодних каникул, а расписание и афишу мероприятий опубликовали группа города в Сети и сайт управления культуры.

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