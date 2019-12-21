Мнение: 14 000 алых гвоздик для товарища Сталина

В Москве прошла 20-я акция "2 гвоздики товарищу Сталину" посвященная 140-й годовщине со дня рождения вождя и учителя всех народов.
В честь круглой даты было возложено 14 000 алых гвоздик.
С Днем Рождения товарища Сталина. С праздником, товарищи!
Источник: Colonel Cassad
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