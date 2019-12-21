СПЧ обратился в Генпрокуратуру и СКР из-за задержаний журналистов после перестрелки на Лубянке

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека обратилась в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить задержания журналистов «Коммерсанта» и Baza, освещавших стрельбу на Лубянке. Об этом сообщает «Интерфакс».

В обращении СПЧ подчеркивается, что сотрудники силовых структур препятствовали профессиональной деятельности журналистов, что является нарушением Уголовного кодекса РФ и закона о СМИ.

На следующий день после стрельбы у здания ФСБ люди в штатском задержали корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева, который рассказывал об обстановке на месте событий. Его доставили в отделение полиции, а затем отпустили, после того как он дал письменные объяснения.

Ранее журналистку издания Baza Анну Никитину задержали в квартире у матери Евгения Манюрова, предполагаемого стрелка с Лубянки. После приезда к матери стрелка журналистка в ее квартире встретилась с сотрудниками ФСБ, после чего пять часов не выходила на связь.

Позднее Никитину отпустили. Она рассказала, что ей запретили покидать помещение или связываться с коллегами. Около 8:00 силовики выехали в Москву, «на Кузнецкий мост», взяв с собой мать предполагаемого стрелка.

19 декабря в Москве мужчина открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянской площади. По официальным данным, в перестрелке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения. Через час после начала стрельбы ФСБ сообщило, что нападавший убит. Спустя некоторое время появились сообщения о том, что нападавший — 38-летний житель Подольска Евгений Манюров.

На следующий день второй сотрудник ФСБ, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице.

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