В Бурятии полицейских задержали за убийство 17-летней давности

СК РФ по Бурятии сообщил о задержании действующего и бывшего полицейских по подозрению в убийстве 17-летней давности.

В ведомстве сообщили, что преступление произошло в августе 2002 года на территории Кабанского района недалеко от трассы Иркутск – Чита. Там были найдены тела двух девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти. «По данному факту было возбуждено уголовное дело и проводилось расследование, но преступление длительное время оставалось нераскрытым», – сказано на сайте СК Бурятии.

Однако некоторое время назад удалось выйти на след предполагаемых преступников. Ими оказались бывший и действующий сотрудники местного отделения полиции. Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление).

По данным следствия, 10 августа 2002 года они вместе со знакомыми девушками приехали в местность Клюквенная падь, однако «во время застолья между пьяными милиционерами и девушками произошла ссора, в ходе которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими».

В настоящее время оба обвиняемых задержаны.

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