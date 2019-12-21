Меркель опередила Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев – опрос

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые за последние пять лет возглавила рейтинг иностранных лидеров в Украине и опередила президента Беларуси Александра Лукашенко, который лидировал в октябре.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные 19 декабря.

Так, согласно исследованию, в начале декабря к Меркель положительно стали относиться 69% украинцев, что на 9 процентных пунктов больше, чем было в октябре. Рейтинг Лукашенко за эти два месяца снизился на 2 процентных пункта и составил 65%.

Отношение украинцев к Меркель улучшилось после саммита по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате, который проходил в Париже 9 декабря, подчеркивается в релизе.

Кроме того, после саммита в Париже с 39% до 52% выросло количество граждан, которые положительно относятся к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В то же время,с релизе отмечается, что отношение украинцев к российскому лидеру Владимиру Путину после саммита не изменилось: позитивно относятся 16%, отрицательно – 72%.

Опрос проводился в период с 13 по 17 декабря среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет методом формализированного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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