Загитова исполнила поддержку в паре на репетиции шоу

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова исполнила поддержку в паре с выступающим за Италию, а ранее Чехию, фигуристом Ондржеем Готареком.
Данный элемент фигуристка выполнила на репетиции мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
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Премьера ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» пройдет в Москве в конце декабря.
Ранее Алина Загитова заявила, что приостанавливает участие в спортивных соревнованиях. Ее тренер Этери Тутберидзе сказала, что фигуристка вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям.
Российский тренер Татьяна Тарасова выразила мнение, что Загитова уже не вернется в большой спорт.
Сама спортсменка пояснила, что не собиралась уходить окончательно и завершать карьеру, она по-прежнему является членом сборной России.
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