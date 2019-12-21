Мнение: Сталин. Кто он лично для тебя?

В этот день 140 лет назад родился великий вождь советского народа — Иосиф Виссарионович Сталин.

Большинству из нас, знакомо имя Сталина, малой части из нас известно о его деяниях в чистом виде. То есть, в каких условиях жил и действовал Сталин, а соответственно есть понимание его действий.

В каждой стране, народе, так или иначе, идет холодная Гражданская война. Это связанно с тем, что часть из нас, — хочет в большей степени жить по Темным мотивам, и часть народа хочет жить по Светлым мотивам. Какую копию вложили в нас наши «Первые авторитеты» из своего оригинала мировоззрения, то и есть, практически нашей основой, до самого последнего вздоха. Мало кому, дано посмотреть на себя со стороны, посмотреть на себя через действие «Посторонний человек», и увидеть ошибки в мировоззрении, и уж тем более их признать и исправить.

Вот поэтому, отношение к Сталину, да и к другим людям, которые более развиты, у психоинвалидов в обеих полах будет основано на их постоянном намерении и тяге к разрушениям.

ПриМерь.

Те, кто знакомы с таким явлением, как наркомания, знают, что когда у наркозависимых в обеих полах, нет доступа к очередной дозе, то у них начинается «ломка», которая сопровождается болью. И чем дольше нет дозы, тем больше боль. Для наркоманов в обеих полах нет понятие нравственности, нет тех ограничителей, которые есть хотя бы у нормальных людей. Они, ради дозы, готовы пойти на самые различные пакости и преступления, чтобы прекратилась боль.

Да, есть единицы, которые сражаются с этой болью и побеждают, вот только их единицы.

Все то же самое происходит и на психологическом уровне. Она или он могут хорошо, физически выглядеть, быть опрятными, работать и на каждом углу заявлять, что они за справедливость и честность, за семью, за народ и страну, что они всегда подставят плечо руководителю, что они за мир в семье, за мир во всем мире. Вот только это шкура ягненка на теле шакалов.

Началом первых предательств является детство. Это, когда мы хотим угодить своей маме, — предаем отца первый раз, а затем второй, третий … . И так предаем его, до самой смерти. Каждый отец помнит предательства своих детей и ждет, когда они опомнятся и извинятся.

И чем больше совершенно предательств, тем больше требуется доза «Отупения», чтобы заглушить Совесть.

Вранье, клевета, очернения, ложь, обман и воровство так же являются разновидностями предательств, которые легче маскировать под «мирные» намерения.Он вынуждены, заниматься производством предательств (дозы) каждый день, потому что в противном случае начнется ломка-освобождение. «Куча-помойка» предательств тает, и у совести появляется шанс увидеть белый свет.

Это так же происходить с болью. И для того, чтобы заглушить боль включается производство предательств, а совести, опять устраивают «Похороны».

А представьте себе, что психоинвалидам в обеих полах, надо еще кормить «Очаг заражения», так как иначе будут лишены «Сиси». Понаблюдайте. Вот вы, вроде бы рассказали, что-то объяснили другой стороне о её ошибке, и вроде бы они согласились, а как только они выпали из вашего круга, и попали в другой, так отказались от признания своей ошибки, отказались хоть что-то менять в своей жизни.

Нет Воли от боли, — через боль! ПВВ

Кто, в основном клевещет на Сталина?

Это те, кто жил во времена Сталина, и передал эстафету-наследство предательств своим детям. Это так же их внуки и внучки, правнуки и правнучки тех, кто про филонил в Великую Отечественную Войну, то есть недовложились. Это большинство тех, кто хотел остаться на оккупированных территориях и прислуживать фашистам. Это преступники и преступницы, которые хотят жить за чужой счет. Это преобладающее большинство тех, кто находился в Гулаге. Это те, кто ХОТЯТ жить в Темных мотивах.

Дети, — всегда превосходят своих родителей либо в Разрушениях, либо в Развитии. Мало ли, много ли чего напакостили наши родители, родня, и что? «Круговорот предательств и подвигов в каждой семье».

Можно возразить, что Сталин совершал ошибки. Конечно же, совершал, он же постепенно развивался. Разве, каждый из нас, рождается с семью пядями во лбу? Разве, с самого рождения и до этого момента, — у нас отсутствует хоть одна, наша ошибка в жизни?

Нам это возражение надо для чего?

Либо мы, ДЛЯ СЕБЯ, — признаем, что и нам свойственно совершать ошибки, так как мало знаем и понимаем, либо отказываемся признавать свои ошибки и играем в игру «Прятки», тем самым кормим свои Темные мотивы.

За время правления Сталина количество порядочных и честных людей во ВСЕХ СЛОЯХ, для которых на первом месте была страна и народ, — возросло до 9%. Обратите своё внимание, как за это время, СССР во многих направлениях, рванул в Развитии.

Мне нет надобности, — воровать вашу ответственность призывами о том, чтобы вы изменили своё отношение к Сталину. Когда вы ЗАХОТИТЕ сами, то сами это и сделаете.

Вы же согласны с тем, что мы сами оплачиваем счета своих поступков, которые проявляются в нашей жизни в виде справедливости. Справедливость есть в виде наказания, и есть в виде награды.

Вам легче будет, в этом убедится, когда вы начнете более внимательно смотреть на новую технологию, которая УЖЕ начала воплощаться на Украине. Для чего, всех тех, кто находился и находится в слое-власть заставили оформить электронные декларации?

Каждый, кто более менее грамотно дружит с компьютером и интернетом спокойно может посмотреть, кто чего и сколько наворовал. Собирается 5-6 человек, скачивают электронные декларации в райцентре, областном городе местных депутатов, выбирают какую-то сволочь, которая всю жизнь проработала на государственной должности, и у которой вдруг оказалось 12 миллионов на заначке, на офшорах и в других местах в виде многочисленных машин, домов. Далее разрабатывается план справедливой, революционной спецоперации экспирация «Прополка сорняков». Это также будет и в виде налетов на декларастов на улице, в офисах, домах, нападения на банки, похищение детей, членов семей декларастов, саботаж активов промышленности, недвижимости или повреждения с целью получения выкупа. Нападения на торговые центры, рынки, точки, там, где теневой или наличный оборот и захват большими группами людей объектов недвижимости с целью саботажа и получению откупных.

В руках декларастов это наворованное, спрятанное, накопленное которое все равно у них отбирает, отберет Запад, а в руках революционной части народа, справедливости – это будут вложения (инвестиции) в свою деревню, городок, спасения жизни каких-то населенных пунктов для выживания и возрождения. Это всего лишь восстановление справедливости-наказания и справедливости-награды.

Примерь.

Недавно, в Черновицкой области ограбили дом судьи. Революционная группировка открыла его электронную декларацию. Нашли, что у него в наличных хранится 11 тысяч долларов, вошли в дом, одели ему скотч и наручники, «взяли» код от сейфа, и забрали 11 тысяч долларов. Хорошо, что не убили, что для судьи, в этом плане, все прошло гладко.

Dima Klycnikov 1 день назад Работаю в «Киевоблгаз», уже созданы «подразделения по должникам», и идёт «работа» по законодательству, чтобы легально на Законных основаниях отбирать жилье. Рома говорит ЧИСТУЮ ПРАВДУ.

Более подробно об этом явлении и других в ролике Василишина Романа «СВЕРХНОВЫЙ ЗАВЕТ» за 2019-12-19

https://www.youtube.com/watch?…

Да, и вот, так же и такое психологическое действие всегда остается: Грабят и воруют только у тех, кто сам ворует и грабит. У этого воздействия нет разделения на мужчин и женщин, детей и стариков, религиозности и образования, социального положения и так далее.

Для обоих видов справедливости, — ВСЕ равны! Большинство осталось на пятилетнем уровне развития, и отказывается прекратить производство дозы «Отупение.

Для того чтобы понимать деяния Сталина, — надо повзрослеть.

Сталин превратил отсталую, аграрную страну, 80% населения которой было крестьянство и жившее впроголодь, в мощную индустриальную державу.Она позволила нам стать второй, а по некоторым показателям и первой державой мира,А так же одержать всемирно историческую победу в Великой Отечественной войне, первыми выйти в космос, создать выдающуюся науку, равной которой не было, переплавить часть людей в Творцов!

Прекратите взрослеть «ради» кого-то или чего-то, повзрослейте — ДЛЯ СЕБЯ!

С уважением к тем, кто пытается/пробует взрослеть, развиваться!





Повар Вольный Ветер

Источник: Конт

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