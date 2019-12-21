Мнение: «Баланс интересов»: Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил подробности соглашения с Украиной по транзиту газа. Объём транзита составит 65 млрд кубометров в 2020 году, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд. Также стороны подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий, отзовут иски. При этом «Газпром» выплатит около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда до конца текущего года. В свою очередь, украинская сторона снимет претензию Антимонопольного комитета на сумму примерно $7,4 млрд.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа. По его словам, объём транзита через Украину в следующем году составит 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд.

«Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины. «Нафтогаз» выступит компанией — организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода», — заявил Миллер.

По его словам, стороны могут также рассмотреть возможность поставок газа с ценообразованием на базе немецкого хаба NCG.

Глава «Газпрома» добавил, что ЕК гарантирует соответствие транзита нормам ЕС, а Киев — независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита и экономическую обоснованность тарифообразования.

Также Миллер подчеркнул, что стороны подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.

«Таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон», — отметил он.

Миллер добавил, что «Газпром» и украинское правительство подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины на сумму 171,9 млрд гривен.

«Претензии АМКУ составляют 171,9 млрд гривен, включая штраф и пени. По сегодняшнему курсу это около $7,4 млрд», — подчеркнул он.

По словам главы «Газпрома», стороны также отказываются от новых претензий и отзывают иски. Кроме того, Российская компания выплатит около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда до конца года, заявил Миллер.

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что теперь все риски по тарифам и работе ГТС Украины будет нести «Нафтогаз», что позволит «Газпрому» избежать судебных исков в будущем. Он добавил, что Москва и Киев новым соглашением открыли «форточку возможностей» и смогут в 2024 году вернуться к вопросу о продлении договора о транзите на десять лет. По его словам, такой сценарий станет возможен, если сотрудничество будет работать и не возникнет новых претензий и скандалов.

В свою очередь, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что договорённости не включают пункт о прямых поставках газа Киеву, хотя в протоколе указана возможность достижения соглашения по этому вопросу. Он также добавил, что тариф на транзит газа вырастет в связи со снижением объёмов прокачки, с чем согласны обе стороны. Тариф в настоящее время ещё не установлен, его определит независимый регулятор.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что сам факт предложения России провести переговоры себя оправдал. По мнению эксперта, переговоры были трудными, но обе стороны стремились к компромиссу.

«До этого мы наблюдали противостояние украинских и российских властей, которые отвечают за газовые поставки. То, что сейчас объявлено, — компромисс, который позволяет и поставлять российский газ через Украину, и Украине пользоваться преимуществами от транзита российского газа», — заявил он.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Москва и Киев должны оформить все достигнутые договорённости до 29 декабря, чтобы можно было начать транзит уже с 1 января. По его словам, участникам удалось прийти к новым соглашениям, в подготовке которых задействованы международные юристы с обеих сторон, на основании европейских принципов.

Он добавил, что в протоколе указаны только гарантированные объёмы на долгосрочный период, но при этом все участники рынка смогут бронировать дополнительные мощности, которые будут предлагаться, в частности, через систему аукционов.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович выразил мнение, что стоит ждать продолжения переговоров, так как компромисс был найден лишь на ближайшее время. В то же время он положительно оценил договорённость о снятии претензии Антимонопольного комитета.

«Это абсолютно неадекватная претензия, она заключалась в том, что «Газпром» якобы злоупотреблял своим монопольным положением на Украине. Услуги по транспортировке газа через Украину оказывает не «Газпром», а сама Украина… То, что они сняты, это логично и правильно», — подчеркнул Митрахович.

Ранее России и Украине удалось согласовать детальный протокол по транзиту. В переговорах участвовали представители Германии и Еврокомиссии.

Напомним, 1 января 2020 года закончится действовавшее десять лет соглашение о транзите между «Нафтогазом» и «Газпромом». Переговоры велись длительное время, но достичь компромисса не удавалось.

Россия в качестве обязательного условия требовала урегулирования судебных споров и отказа от взаимных претензий, а также отмены решения Антимонопольного комитета Украины оштрафовать «Газпром». Украина на данные пункты не соглашалась.

В свою очередь, Украина требовала от Москвы около $3 млрд, присуждённых украинской стороне Стокгольмским арбитражем. «Газпром» оспаривал решение в судебных инстанциях.

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Источник: Конт

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