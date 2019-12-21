В Одесской области госслужащих сельсовета поймали на взятке $87 тыс. – СБУ

В Одесской области депутата, члена исполкома и временно исполняющего обязанности главы сельского совета Затоки поймали на вымогательстве взятки. Об этом 21 декабря сообщила Служба безопасности Украины.
По версии следствия, мужчины требовали у частного предпринимателя $87 тыс. за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне.
Депутата задержали во время получения первой части взятки в размере $11 тыс.
Во время обысков по месту проживания и работы мужчин сотрудники СБУ изъяли 1,24 млн грн.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Британскую писательницу Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере, правозащитные организации и активисты обвиняют в ненависти и расизме. Суть дела: Роулинг попалась на глаза новость об исследовательнице, уволенной из благотворительной организации за серию твитов. В твитах исследовательница утверждала, что "трансгендерные люди не могут изменить свой биологический пол". Маленькое отступление. Вообще-то биологический пол — в прямом смысле слова — изменить действительно нельзя. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В московском метро открыли стрельбу / 16 декабря
- Певица Адель поделилась секретом похудения / 29 октября
- Экс-супруг Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал критику Варум / 21 ноября
- Наука: Как появился и эволюционировал гомункулус в нашем мозге? / 20 декабря
- Мнение: Сравниваем «путинскую» и «сталинскую» индустриализацию? Чья круче? / 3 ноября
- Мнение: Личная фотомодель, золотая акция Яндекса и кто предсказал интернет / 20 ноября
- Дайнеко рассказала о любви к плотским утехам / 15 декабря
- «Затыкали рот»: предполагаемая дочь Плисецкой устроила грязный скандал у Борисова / 12 декабря