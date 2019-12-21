В Одесской области госслужащих сельсовета поймали на взятке $87 тыс. – СБУ

В Одесской области депутата, члена исполкома и временно исполняющего обязанности главы сельского совета Затоки поймали на вымогательстве взятки. Об этом 21 декабря сообщила Служба безопасности Украины.

По версии следствия, мужчины требовали у частного предпринимателя $87 тыс. за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне.

Депутата задержали во время получения первой части взятки в размере $11 тыс.

Во время обысков по месту проживания и работы мужчин сотрудники СБУ изъяли 1,24 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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